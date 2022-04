Gemist? Prins Harry met Megan naar Den Haag en grote zoekactie naar Dylan en Carolina langs de kust

Man uit Den Haag opgepakt bij drugsactie in Vlissingen-Oost, politie lost waarschu­wings­schot

Een man uit Den Haag is zaterdagochtend met vier andere mannen aangehouden bij een inbraak in het havengebied Vlissingen-Oost. Het vijftal was vermoedelijk op zoek naar cocaïne, meldt de politie. Bij de actie is een waarschuwingsschot gelost

13:27