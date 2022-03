Gemist? ProRail start met vernieuwing van treinsporen en welke straat in de stad is de liefste?

Dure Tijd Energie­coach geeft tips: ‘Als je korter doucht, tref je ook Poetin in zijn portemon­nee’

Energiecoach is iets dat je uit idealisme wordt, zegt Westlander Gerard van Meurs. Wie duurzaam leeft, verkleint zijn ecologische voetafdruk en doet iets goeds voor het klimaat, is zijn overtuiging. In deze dure tijd is hij ineens ook een redder in financiële nood. ,,Met eenvoudige ingrepen kun je thuis heel veel geld besparen.”

