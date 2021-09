Gemist? Raadslid Van Doorn voor de rechter om tweets en Edvard Niessing (73) over leven in de schijnwerpers

Arnoud van Doorn voor rechter

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, moet dinsdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Het OM verdenkt het 55-jarige raadslid van het opruien tot geweld, omdat hij een paar jaar geleden antisemitische tweets zou hebben verstuurd. Zijn advocaat Anis Boumanjal zegt verbaasd te zijn over de vervolging van zijn cliënt en beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting.

Willem van Oranje luisterde naar zijn dames

De vrouw enkel als moeder of huwelijkskandidaat? In de moderne tijd weten we wel beter. Maar ook in de zestiende eeuw was de vrouw veel meer dan een muurbloem. Willem van Oranje luisterde goed naar de dames die hem omringden. Dat blijkt uit originele brieven die Museum Prinsenhof Delft vanaf 1 oktober toont in de nieuwe presentatie Historische Vrouwen.

Edvard Niesing

Edvard Niessing (73) praat vrijuit over zijn leven in de schijnwerpers, op radio en tv. ,,Ik heb toch niks meer te verliezen.” Zijn lange ervaring wil hij inzetten om jonge programmamakers te coachen en hij zou dolgraag nog een keer op de Hoftrammm door Den Haag rijden. Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Boten op Hofvijver

Het water van de Hofvijver is doorgaans alleen bestemd voor vogels en vissen, maar bij wijze van uitzondering mogen er een week lang boten varen. Peter Duivesteijn van De Ooievaart heeft de eer om de rondleidingen te geven.

Vraag bij het nieuws

‘Gewoon’ lekker in de zee zwemmen en even later 10 kilometer van de kust voor Scheveningen met man en macht uit zee gered moeten worden. Het overkwam een nog onbekende vrouw afgelopen woensdag. Hoeveel geluk heeft ze gehad?

De cabrio van Astrid

De ouders van Astrid van Eekelen (57), wethouder in Leidschendam-Voorburg, hoefden in haar jonge jaren maar hun hielen te lichten of zij reed naar hun huis om haar auto in te ruilen voor hun cabrio. Ooit koop ik er ook één, nam ze zich voor. Die belofte aan zichzelf is een halfjaar geleden ingewilligd in de vorm van een Volvo C70 met open dak. Wij spraken haar voor de rubriek Mijn Allessie.