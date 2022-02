Gemist? Radiostation Future Intel verliest pand en Eunice velt honderden bomen in Den Haag

Radiostation Future Intel verliest pand

Het Haagse radiostation Future Intel moet zijn pand aan de Binckhorst verlaten omdat het niet ‘cultureel maatschappelijk’ genoeg is, zo kregen zij te horen. Future Intel, een jong platform voor kunstenaars en artiesten, vindt steun bij de Haagse politiek.

Chris (86) kan niet doodgaan of verhuizen

Verhuizen of doodgaan. Voor de 86-jarige Chris van der Sman is het eigenlijk geen optie. De Nootdorper blijft het liefst eeuwig wonen in het huis waar hij al zestig met zijn vrouw woont. Niet omdat hij zichzelf nergens anders ziet. Nee, omdat hij zijn hobby wil redden.

Torentje van Bartholomeuskerk in Poeldijk dreigt om te vallen

Het achterste torentje van de Bartholomeuskerk in Poeldijk dreigt om te vallen. Het torentje wiebelt door de harde wind. Het gebied rondom de kerk was tijdelijk afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven omdat er op dit moment geen direct gevaar is voor omwonenden.

Predikanten-echtpaar Jan en Els strijkt neer in Zoetermeer

Fusies tussen geloofsgemeenschappen komen nooit zonder emoties tot stand. Toch hebben de nieuwe predikanten Jan en Els van der Wolf er voor de eveneens nieuwe Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid veel vertrouwen in.

Eunice velt honderden bomen in Den Haag (ook monumentale)

Honderden bomen in Den Haag, waaronder een monumentale op het Lange Voorhout, hebben de storm Eunice niet overleefd. Medewerkers van de gemeente moesten dit weekeinde honderd keer uitrukken om grote bomen te verwijderen die de weg blokkeerden of voor gevaarlijke situaties zorgden. Vanuit de raad klinkt de roep om extra geld uit te trekken om de bomen te vervangen.

Denso Kasius leeft de Italiaanse droom

Denso Kasius (19) uit Nootdorp leeft de Italiaanse droom. Eind januari verruilde hij de Keuken Kampioen Divisie voor de Italiaanse Serie A. Een verhaal over taxi’s bestellen in het Italiaans en zijn bijna-assist in Stadio Olimpico op Marko Arnautovic. ,,Ik geniet vooral.”

Ongeneselijk zieke Hugo Gordijn krijgt muzikaal afscheid

Hij gold als een van de weinige betrouwbare managers van popgroepen in de Haagse pionierstijd. Maar nu is Hugo Gordijn ziek, doodziek. Het leidde begin deze week tot een afscheidsfeestje, waar veel van zijn vroegere muzikanten speciaal voor hem nog één keer samenspeelden. ,,Van zo’n toegift kun je alleen maar dromen.”