Gemist? Rapper Blacka toont berouw na steekpartij en rust lijkt weer terug in Schilderswijk

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zondag 16 augustus.

Rapper Blacka toont berouw na steekpartij Scheveningen: ‘Deze drillbeef slaat nergens op’

Na een week stilte heeft een van de hoofdrolspelers in de drillrap-vete tussen ‘24’ uit Rotterdam en het Amsterdamse ‘73 De Pijp’, die de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga het leven kostte, een verklaring via sociale media afgegeven. ,,Deze drillbeef slaat aan het eind van de dag nergens op.”

Na drie nachten vol rellen, lijkt de rust eindelijk teruggekeerd in de Schilderswijk. Agenten hebben drie Hagenaars opgepakt in de nacht van zaterdag op zondag, meldt een woordvoerder van de politie. Een 15-jarige jongen werd opgepakt voor heling en twee mannen van 19 en 21 jaar werden aangehouden voor het beledigen van een agent. Twee arrestanten zijn weer op vrije voeten, de 21-jarige man zit nog vast.

Enorme cokevondst in de haven: straatwaarde van minimaal 82 miljoen euro

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven is een partij cocaïne van 1100 kilo tussen de bananen gevonden die bestemd was voor een Haags bedrijf. Straatwaarde? Ruim 82 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

Lierenaar (43) overleden bij ongeluk aan Burgemeester van der Goeslaan in De Lier

De inzittende van een auto, die op z’n kop in het water terechtkwam langs de Burgemeester van der Goeslaan in De Lier, is overleden.

Dutchbatter Anne Mulder werd geharnast politicus: scherp debatterend, maar vol droge humor

Met Anne Mulder als opvolger voor Boudewijn Revis schuift de VVD opnieuw een ex-militair naar voren als wethouder in Den Haag. De geboren Drent was met Dutchbat gelegerd in Srebrenica toen de enclave 25 jaar geleden viel.

‘Westland gaat geen forenzenstad van Den Haag worden’

In de toekomst kijken is tricky, maar wethouder Cobie Gardien (LPF) móe(s)t wel, in het kader van de nieuwe, komende omgevingswet. Zo ontstond – samen met het Westlandse bestuurscollege – haar ‘Uitdagend Vergezicht’. Waarin ‘tuinbouw’ met hoofdletters staat geschreven.

Bewoners schrikken van joekel van een slang in keukenkastje, dierenambulance krijgt ’m niet te pakken

De Dierenambulance Den Haag moest vanmiddag uitrukken om een slang te vangen in een huis aan het Hofwijckplein in de Stationsbuurt. Maar de glibberige joekel van 80 centimeter, liet zich niet vangen.

En dat is 25! Wéér een auto in brand gestoken in Leidschendam

Buurtbewoners werden vannacht opnieuw opgeschrikt door luide sirenes in Leidschendam. Vandalen staken een auto in brand aan de Grashof in Leidschendam. Het is de 25ste auto die sinds april door onverlaten onder handen is genomen.

‘Telefoondief’ thuis aan Parkdreef aangepakt door vriendengroep van ‘slachtoffer’

Een man is vannacht gewond geraakt bij een vechtpartij bij een woning aan de Parkdreef in Zoetermeer.

Zoetermeerse onderneemster deelt gratis mondkapjes uit: ‘Deze actie is er om de mensen te helpen’

De Zoetermeerse onderneemster Lucy Eind (29) geeft gratis mondkapjes weg. Niet aan iedereen, maar aan mensen met minder dan drie winkels in hun postcode op haar website Boodschapjes.com.

Vandalen steken twee deelscooters in de fik

Vandalen hebben gisteren twee elektrische deelscooters in brand gestoken in Delft. De brandweer gaat in beide gevallen uit van brandstichting.