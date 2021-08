Gemist? Rattenplaag teistert bewoners Wippolder en deze ‘jongen’ moet ADO Den Haag miljoenen opleveren

Gaan gemeenten in Haagse regio vluchtelingen opvangen?

Dat er een vluchtelingenstroom uit Afghanistan naar Nederland komt, is zeker. Maar waar moeten deze duizenden asielzoekers verblijven? Het is een vraag waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) druk mee bezig is. Ondertussen gaat het enige asielzoekerscentrum (azc) in de Haagse regio, in Rijswijk, binnenkort dicht. ,,De kans is klein dat het langer open blijft.‘’

Paard gehecht en ruiters in ziekenhuis na scooterwheelie

De schrik zit er goed in bij eigenaar Jeroen Duijvestijn van manege Berestein in Den Haag. Een scooterrijder liet woensdag met opzet zijn paarden schrikken, waardoor er dieren én hun berijders gewond zijn geraakt. ,,Zo’n grapjas denkt niet na over de gevolgen.”

Deze ‘jongen’ moet ADO Den Haag miljoenen opleveren

Vicente Besuijen hoort vandaag of hij met Jong Oranje mee mag naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië. Dat de aanvaller bij de voorselectie zit, zegt veel over zijn ontwikkeling. ,,Het zou mooi zijn als hij erbij zit.”

Juridisch gevecht rond uitvoering Hof van Keenenburg

Het project voor de bouw van 27 sociale huurwoningen in Schipluiden, plan Hof van Keenenburg, hangt al jaren boven de markt. Juridisch gesteggel en de onwil om de kosten van een ontsluitingsweg te betalen, zetten gemeente, ontwikkelaar en bewoners tegenover elkaar. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat zo’n ontsluiting nabij de Keenenburgweg er toch echt moet komen.

‘Hightech kassen vormen deels oplossing voor wereldwijde voedselproductie’

Westlandse tuinders weten het natuurlijk allang, maar het is nu ook gebleken uit nieuw onderzoek: hightech kassen vormen een deel van de oplossing voor de huidige wereldwijde voedselproblematiek. Zo kunnen groenten worden verbouwd met fors minder land, 75 procent minder dan bij andere teeltmethoden.

Rattenplaag teistert bewoners Wippolder

Bewoners van sociale huurwoningen van woningcorporatie Vestia in het Delftse Wippolder zitten met de handen in het haar. Een rattenplaag houdt de buurt rondom de Nassaulaan in z’n greep. ,,Als je Vestia belt of ze de ratten willen bestrijden, stuurt die je door naar de gemeente. De gemeente Delft stuurt je weer door naar Vestia.”

Verdwijnt het enige dorpshuis uit Benthuizen?

Verdwijnt het enige dorpshuis met eetcafé uit Benthuizen? Dezer dagen verwacht het bestuur van De Tas het oordeel van de gemeente Alphen. Benthuizenaren vrezen voor het eind van ‘hun’ dorpshuis per 1 september en komen in opstand.

Bowls is ‘hot’ onder Westlandse senioren

Het is donderdagochtend en de plaatselijke sporthal is het speelterrein van IBC Maasdijk, de enige bowls club in het Westland. De sport is ‘hot’ onder senioren, al heeft corona wel wat leden gekost.

Nieuwe locatie voor Gered Gereedschap

Stichting Gered Gereedschap in Den Haag heeft een nieuwe plek gevonden. Aan het einde van dit jaar verhuist de stichting naar de Kerketuinenweg in Den Haag Zuidwest.

Ouders niet welkom bij Jeugdland Pijnacker

Het vroege opstaan moet even wennen zijn voor de bijna duizend basisscholieren die deze week meedoen aan de traditionele activiteitenweek Jeugdland in Pijnacker.

