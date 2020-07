Gemist? Reclameposters Second Love beplakt met mysterieuze sticker in Monster en wethouder Revis stapt op

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 10 juli.

Wethouder Revis heeft nieuwe baan

Wethouder Boudewijn Revis verlaat de gemeente Den Haag. Na de zomervakantie begint de loco-burgemeester aan een nieuwe baan bij Staatsbosbeheer. Daar wordt hij directeur terreinbeheer en -ontwikkeling.

Posters beplakt met oproep

Reclame maken voor vreemdgaan? Daar willen sommige Westlanders niets van weten. Posters van de website Second Love, een website voor mannen en vrouwen die een keer wat anders willen, zijn beplakt met stickers. De stickers roepen op om aan je huwelijk te werken.

Hoge milieu-ambities, maar niet onderscheidend

Delft heeft hoge milieu-ambities, maar in de praktijk weet de gemeente zich tot dusver nauwelijks te onderscheiden. Daar dient verandering in te komen, vindt de ongeduldige gemeenteraad. Allereerst moet het voor Delftenaren veel gemakkelijker worden hun huis te verduurzamen.

Moeder die zoontje neerstak hoort 6 jaar cel eisen

Zes jaar cel eist de officier van justitie tegen de moeder die vorig jaar uit het niets haar zoontje Jamie (10) met een mes te lijf ging. ‘Dat Jamie nog in leven is, is niet aan de verdachte te danken.’

Sjoemelende ambtenaar trok 1,7 miljoen uit gemeentekas

Met zijn buurman in de Schilderswijk trok een sjoemelende ambtenaar 1,7 miljoen euro uit de gemeentekas, door valse facturen te laten betalen. Het bracht hem naar een villa aan het water, maar daar is na zijn ontslag op staande voet beslag op gelegd.

Verzet lokale Westlandse partijen

De drie lokale partijen in de Westlandse gemeenteraad blijven zich verzetten tegen de komst van een islamitische school naar Westland. Het scholenplan 2021-2024 werd gisteravond vastgesteld met een wijziging; zonder de islamitische school Yunus Emre erin. Dat mag alleen niet volgens de wet, dus nu is de minister aan zet. Met mogelijk vertraging voor de komst van de school als gevolg.

Opmerkelijk: kerkdienst in openlucht bij Voorweg

Een kerkdienst in de openlucht. Het gebeurt niet vaak in Zoetermeer. Om meer mensen te kunnen bereiken houdt de Oosterkerk aanstaande zondag een zogeheten hagenpreek.

Den Haag wil goedkope huizen in heel de stad

Den Haag wil in de hele stad huizen gaan bijbouwen, vooral ook goedkope. Om genoeg betaalbare woningen neer te kunnen zetten, heeft wethouder Martijn Balster zo’n beetje alle locaties nodig die hij vinden kan.

Wethouder stapt op om gezin te beschermen

Hanneke van de Gevel is vanavond opgestapt als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ze doet dat om de privacy van twee gezinnen te beschermen. ,,Het is een groot offer, dat ik met pijn in mijn hart breng.”

Coffeeshop drie maanden dicht na schietpartij

Coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat in Den Haag moet drie maanden dicht. Dat meldt de gemeente Den Haag, die tot dat besluit kwam na een schietpartij bij de coffeeshop in de buurt. Volgens de gemeente hield de schietpartij ‘direct verband met het conflict dat in de coffeeshop had plaatsgevonden’.

