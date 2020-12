Gemist? Recordaantal vuurwerk ingeleverd en GGZ wil voorrang voor psychiatrische patiënten bij vaccineren

Oud en nieuw in lockdown

Bankhangen, ‘gegijzeld’ worden door een digitaal festival en redelijk op tijd naar bed - oud en nieuw in tijden van de lockdown. Onvergetelijk wordt de jaarwisseling sowieso, maar een feestje mag het niet meer heten. Diverse generaties vertellen over hun plannen en de stiekeme hoop dat er om twaalf uur toch nog wat te zien valt.

Recordaantal ingeleverd vuurwerk

In Den Haag is komende jaarwisseling in elk geval 611 kilo vuurwerk minder op straat. Het is maandag en dinsdag ingeleverd bij twee punten in de stad zonder dat je daarvoor een boete of een strafblad kreeg. Vuurwerk is dit jaar verboden om de druk op de zorg te verlichten.

‘Kom in actie voordat het te laat is!’

Ondernemers en bewoners van de Schilderswijk, kom in actie tegen de nieuwe verkeersplannen voor de wijk nu het nog kan! Deze oproep doet ondernemer Mustapha Barbouch, die een reisbureau heeft op de Hoefkade. ,,Kleine ondernemers gaan hier aan onderdoor.”

Delftse supermarkten schakelen ‘manager’ Harry Piekema in en roepen op bij lokale horeca te bestellen

Supermarkten Plus en Jumbo in Delft hebben de handen ineen geslagen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Delft om hun lokale horeca te steunen in deze moeilijke coronatijden. Met een online campagne worden klanten gevraagd bij hun favoriete lunchrooms en restaurants te bestellen, ook na de feestdagen. In de video verschijnt ook ‘mister supermarkt’ acteur Harry Piekema.

Twee doden bij ernstig ongeluk op N44 bij Wassenaar

Bij een heftig ongeluk op de N44 bij Wassenaar zijn vanmiddag twee mensen overleden. De slachtoffers zaten in een busje dat ondersteboven in een sloot terechtkwam langs de Rijksstraatweg. Ruim een uur na het fatale ongeluk op de N44, belandde een voertuig ook in een sloot langs de parallelweg van de kruising N14 met de Wittenburgerweg.

Wassenaar zet verkeersregelaars in bij druk Meijendel

Natuurrecreanten komen deze kerstvakantie massaal naar natuurgebied Meijendel. De gemeente Wassenaar zet de komende dagen verkeersregelaars in om de drukte te kunnen controleren.

GGZ: Geef psychiatrische patiënten voorrang bij vaccineren

Psychiatrische patiënten moeten met voorrang gevaccineerd worden. Daarvoor pleit GGZ Delfland. Deze bewoners zijn ook kwetsbaar en gaan hard achteruit als ze in quarantaine zitten, zo is inmiddels gebleken.

Angst voor zwaar vuurwerk ondanks verbod

Angst voor zwaar vuurwerk, dat nu al verspreid over Delft wordt afgestoken en de bewoners de stuipen op het lijf jaagt, vuurwerkverbod of niet. En de vrees voor wat er nog komt. Het houdt met name oudere Delftse bewoners bezig.

