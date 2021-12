Gemist? Reinier de Graaf zet extra beveiliging in en hack treft ook sollicitanten Kunstmuseum

Cyberhack treft ook sollicitanten van Kunstmuseum

Bij een misdadige cyberaanval in oktober zijn mogelijk ook de privégegevens van sollicitanten van het Haagse Kunstmuseum gestolen. Dat heeft het museum de kandidaten persoonlijk laten weten. Sollicitant Stuart Kensenhuis voelt zich er onprettig bij: ,,Het is een beetje alsof er in je huis is ingebroken.”

Reinier de Graaf zet extra beveiliging in

Boze blikken, ellenlange discussies, geschreeuw en vreselijke scheldpartijen. Zorgverleners van het Reinier de Graaf ziekenhuis krijgen sinds de aanscherping van de coronamaatregelen vorige maand steeds vaker te maken met agressieve patiënten en bezoekers. ,,Daarom lopen onze beveiligers dag en nacht extra rondes op alle afdelingen.”

Westland Verstandig wil uitleg over schade waterbergingen

Westland Verstandig wil tot in detail weten hoeveel geld de gemeente Westland tot dusver heeft uitgegeven aan de voorbereidingen voor de aanleg van twee waterbergingen. De aanleg van deze voorzieningen in Naaldwijk en Poeldijk is uiterst onzeker geworden na een vernietigend rapport van Hoogheemraadschap Delfland. Westland zou reeds enkele miljoenen euro’s aan het project hebben uitgegeven.

Meisjes lastiggevallen en bespoten met bruine smurrie

Talloze meisjes zijn afgelopen weekeinde lastiggevallen in ’s-Gravenzande en Naaldwijk door jongens in een kleine grijze auto. Ze reden de meisjes bijna van de sokken en bespoten hen met een waterpistool met smerige bruine smurrie.

Advocaten: niet aangetoond dat verdachte Boris S. berichten op telefoon vermoorde Gita schreef

Het is niet aangetoond dat Boris S. (27) de dood van zijn ex-vriendin Gita heeft proberen te verhullen door berichten met haar telefoon te versturen. Dat zeggen de advocaten van de Hagenaar, die ervan wordt verdacht Gita vorig jaar in haar woning aan de Wognumstraat in Den Haag gewurgd te hebben.

Pijnackerse Kim van Gellekom (15) wint bronzen plak op WK Petanque

De Pijnackerse Kim van Gellekom (15) ging naar het WK Junioren Petanque in Spanje en won een bronzen plak. ,,We hebben geschiedenis geschreven.”

Boosheid over verbod op gebruik microfoon tijdens informatieavond

Nu bijeenkomsten weer digitaal worden gehouden moet de stad dat beter organiseren, vindt raadslid Marijke van der Meer. Een informatieavond woensdag over woningen op de Delftsewallen in Zoetermeer was wat haar betreft een slecht voorbeeld.

Hoe Asma (35) thuis een voedselbank begon

Voor veel arme Nederlanders zijn voedselbanken echt van levensbelang. Maar er zijn ook schrijnende gevallen die niet voor hulp in aanmerking komen of voor wie de drempel te hoog is. De Haagse Asma Bennejma (35) vond dat ze iets voor deze groep in haar stad moest doen, en begon een voedselbank in haar eigen huis. ,,Je moest eens weten hoeveel mensen in armoede leven.’’

Vier demonstranten van bestorming OPCW-gebouw zitten langer vast

Vier mannen, die vorige week met een grote groep demonstranten het gebouw van het OPCW bestormden, blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met twee weken verlengd. De overige veertig demonstranten zijn vrijgelaten.

