Gemist? Rel rondom college bij De Haagse Hogeschool en molotovcocktail tegen voordeur

Voormalig zorgminister Bruins naar HTM

Voormalig zorgminister Bruno Bruins vervangt tijdelijk de algemeen directeur van de HTM. Jaap Bierman werd deze zomer ernstig ziek en ondergaat een langdurige behandeling, laat het Haags vervoersbedrijf weten.

Rel rondom college bij De Haagse Hogeschool

Een aansporing om Forum van Democratieleider Thierry Baudet om te leggen? Het veelbesproken filosofiecollege Ethiek op De Haagse Hogeschool bepleit juíst het omgekeerde, stelt een woordvoerder. ,,Het is compleet uit verband getoond.”

Treinverkeer gestremd door vrachtwagen

Een vrachtwagen is vanmorgen tegen het viaduct op de Binckhorstlaan in Den Haag gereden. Het treinverkeer, dat normaal gesproken over het viaduct rijdt, werd tijdelijk stilgelegd.

Den Haag verdeeld over ‘softere’ inburgering

Het nieuwe inburgeringsbeleid van de gemeente Den Haag – geen dwang meer maar mensen motiveren – roept verdeelde gevoelens op in de gemeenteraad. Coalitiepartij VVD reageert verrast op het plan van wethouder Bert van Alphen (integratie) en is ‘heel kritisch’. GroenLinks juicht de nieuwe koers juist toe

Waarschuwing voor dichte mist

In een groot deel van Nederland waren vanochtend dichte mistbanken. Het KNMI gaf voor onder meer Zuid-Holland code geel. Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten: ‘Wees extra alert als je de weg opgaat.’

Molotovcocktail tegen voordeur in Zoetermeer

Bij een woning aan de Sumatra in Zoetermeer is vannacht vermoedelijk een molotovcocktail tegen de voordeur gegooid. Daardoor ontstond brand. Niemand raakte gewond.

Harrie Jekkers treedt toch op

Goed nieuws voor fans van Harrie Jekkers (69). De cabaretier treedt in oktober toch op in het Zuiderparktheater in Den Haag. In augustus leek de cabaretreeks nog in het water te vallen nadat de Hagenaar zijn elleboog verbrijzelde bij een ongeluk.

