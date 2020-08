Gemist? Rellen in Schilderswijk en Max Wang (15), jeugdspeler bij ADO, overleden

Rellen in Schilderswijk

Het is vannacht lang onrustig gebleven in de Schilderswijk nadat een grote groep jongeren gisteravond ging rellen in die buurt. Er werden grote vuren gemaakt, brandkranen opengedraaid en stenen naar auto’s en politieagenten gegooid. De politie heeft vier mensen aangehouden.

Jeugdspeler ADO Den Haag overleden

De 15-jarige Max Wang, jeugdspeler bij ADO Den Haag, is plotseling overleden. Dat meldt de voetbalclub vandaag op hun website. Vermoedelijk is de speler de jongen die begin augustus is verdronken bij de Zandmotor in Monster.

‘Zee is geen spetterbadje’

Om verdrinkingen te voorkomen moeten er speciale zones in zee komen voor badgasten. Ingvar Berg uit Den Haag, arts op de spoedeisende hulp en specialist op het gebied van verdrinkingen, pleit daarvoor. En hij niet alleen.

Verminderde waterdruk Duindorp

Bewoners van de Haagse wijk Duindorp kunnen vandaag een flauw straaltje water uit de kraan hebben. Dat komt door het illegaal openzetten van brandkranen, meldt waterbedrijf Dunea.

Pluim van locoburgemeester

Luke Vrolijk, Finn Elfrink en Jaap Bouma hebben een pluim gekregen van locoburgemeester Pieter Varekamp (VVD) omdat ze vier vuilnisbakken met zwerfafval hebben verzameld bij de plas achter zwembad Maesemunde in ‘s-Gravenzande.

Dolfijn bij Wassenaarse kust

Walvisspotters langs de kust houden vandaag nauwlettend in de gaten of er een dolfijn naar boven springt om lucht te happen. Gisteren werd er namelijk voor de Wassenaarse kust een spitssnuitdolfijn gefotografeerd. Dat meldt SOS Dolfijn, dat zich zorgen maakt over het welzijn van het dier.

Hélène Oppatja staat stil bij verleden

Nee, het Koninkrijk der Nederlanden ís niet op 5 mei 1945 bevrijd. ,,Het duurde nog eens drie maanden, voordat de Japanse bezetter Nederlands-Indië verliet”, benadrukt Hélène Oppatja. Zaterdag - 75 jaar na dato - staat zij hierbij stil. Met de koning en premier aan haar zijde.

Amsterdammers vast voor fatale steekpartij

De twee mensen die afgelopen maandag zijn aangehouden na de fatale steekpartij op de Pier in Scheveningen zijn 20-jarige mannen uit Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Vijftig brandkranen opengedraaid

Bewoners van de Haagse wijk Duindorp hadden vanochtend slecht een flauw straaltje water uit de kraan. Dat kwam door het illegaal openzetten van brandkranen, meldt waterbedrijf Dunea.

Anne Mulder als opvolger

Kamerlid Anne Mulder is door de Haagse VVD voorgedragen als opvolger van wethouder Boudewijn Revis. De gemeenteraad stemt binnenkort over de benoeming, die per oktober in moet gaan.

Bekijk hieronder de video’s die de afgelopen dagen zijn gemaakt door AD Haagsche Courant.