Gemist? Rita Verdonk is het gedroomde stemmenkanon en automobilist rijdt in op agenten

Zwangere Alicia (28) in buik getrapt na verkeersruzie

Zeven maanden zwanger en dan expres in je buik geschopt worden door drie jongens die je tegenkomt in het verkeer. Het overkwam de Westlandse Alicia tijdens de jaarwisseling. De 28-jarige vrouw en haar man werden ’s nachts in ’s-Gravenzande volkomen in elkaar geslagen door drie jongens in een donkere Renault Twingo. ,,Ik dacht alleen maar aan de kleine en mijn man.”

Rita Verdonk is het gedroomde stemmenkanon

ANALYSE | Al die jaren draaide de partij om hem. Richard de Mos was en is de onbetwiste leider van Hart voor Den Haag. Maar met voormalig minister Rita Verdonk aan zijn zijde hoopt de lokale politicus een tweede stemmenkanon in huis gehaald te hebben. Alleen: is ze ook net zo loyaal als zijn huidige kompanen?

Automobilist rijdt in op agenten die op voertuig schieten

Op de Rossinilaan in Den Haag is vrijdagmiddag een automobilist ingereden op politieagenten toen zij de bestuurder staande wilden houden. Dat deden zij in het kader van ‘een lopend onderzoek’.

Drama voor bankroet zorgcentrum in Wassenaar

,,Dit zijn gouden mensen.” Curator Victor Kruit is diep onder de indruk van de verzorgenden die eind december het vuur uit de sloffen liepen om negen bejaarden met alzheimer te verzorgen, terwijl het zorgcentrum eigenlijk failliet was.

Toch nog wat verdienen met rekje kleding of rijtje schoenen op de stoep

Een rekje kleding of een rijtje schoenen op de stoep, met een verkoper achter een provisorische toonbank die in de deuropening is geplaatst. Op deze wijze proberen Westlandse winkeliers in tijden van lockdown toch nog wat te verdienen. Er is slechts één probleem: het mag niet. Onder meer het CDA vraagt om een beetje coulance. ,,We gunnen die winkeliers graag wat extra omzet.”

Duik in koude zee

GOLFBREKERS | Lindsey Ruijgrok-van Eyk neemt niet alleen met nieuwjaar een duik in zee. De Scheveningse neemt wekelijks, rond vijf uur ‘s morgens, eerst een aanloop in het zand. Om na een spurtje door de branding in een golf te duiken. Dat gaat ze ook op de stranden van D-Day doen.

Na 30 jaar vertoont het beton van de Mandelabrug scheurtjes

De dertig jaar oude Mandelabrug heeft tussentijds onderhoud nodig: in enkele betonnen liggers zijn scheuren ontdekt.

Vrouw op leeftijd krijgt laatste waarschuwing voor kweken wiet

De Haagse rechter ziet zelden een vrouw op leeftijd voor zich die thuis in Zoetermeer een wietplantage runt. Maar de 67-jarige K.D. vindt het kweken van hennep nou eenmaal gewoon ‘erg leuk’, zegt ze. Het OM zit ermee: ,,Wat moeten we met u?” Het wordt uiteindelijk een laatste waarschuwing.

Genoeg geld binnen voor nieuwe dierenambulance na botsing met fietstunnel

Het is gelukt: de 34.500 euro voor een nieuwe tweedehandse dierenambulance voor Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar is binnen. De oude raakte total loss, nadat twee vrijwilligers door een te laag fietstunneltje probeerden te rijden.

Oma’s rijk belegde pannenkoek mee naar huis in een pizzadoos

Met de feestdagen nog in het achterhoofd blijven we voor de rubriek Halen&Brengen in familiaire sferen. We fietsen naar de Scheveningse haven, waar Oma Toos ook in tijden van lockdown hongerige lieden voorziet van Hollandse klassiekers als stamppot, pannenkoeken en poffertjes.

Onbekenden kapen twitteraccount van FvDWestland

Of Forum voor Democratie (FvD) daadwerkelijk deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westland, wordt uiterlijk 31 januari duidelijk. Mochten Westlandse volgelingen van Thierry Baudet op campagne gaan, dan wordt reclame maken via twitter lastig. Het meest voor de hand liggende account FvDWestland is gekaapt door een persoon of club die zichzelf ’Flow voor Dialoog‘ noemt.

Deze ggz-instelling gaat huizen bouwen voor eigen zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers van Parnassia kunnen binnenkort wonen op het terrein waar ze werken. De ggz-instelling gaat woningen bouwen speciaal voor zorgmedewerkers en andere cruciale beroepsgroepen waar een groot tekort aan is.