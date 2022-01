Gemist? Rita Verdonk wordt ‘running mate’ van De Mos en migraine van Francis blijkt hersentumor

Rita Verdonk keert terug in de politiek en sluit zich aan bij Richard de Mos

Rita Verdonk wordt de running mate van Richard de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ,,Rita spreekt net als wij de taal van de gewone mensen in de straat en lost graag problemen op”, zegt De Mos.

Vijf keer werd Francis (33) weggestuurd met migraine, het bleek een hersentumor

Ze had graag een wereldreis gemaakt of misschien moeder willen worden. Maar door de meest kwaadaardige soort hersenkanker is de 33-jarige Francis Pattiruhu ongeneeslijk ziek. Francis is te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk.

Drillrappers verheerlijken geweld, burgemeester wil video’s offline halen

Na twee dodelijke steekpartijen wordt de thuisbasis van drillrapgroep SK6 door politie en justitie extra in de gaten gehouden. Om nieuw geweld tegen te gaan, hoopt Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, dat gewelddadige video’s offline gehaald worden.

Abbas wurgde Sofia (38) met badjaskoord voor mishandeling van hun dochter: ‘Elke keer ontkende ze’

Iraniër Abbas J. wurgde zijn vrouw Sofia (38) met het koord van een badjas, om een einde te maken aan de mishandelingen van hun 4-jarige dochtertje. Haar familie gelooft daar helemaal niets van. ,,Ze werd te westers en probeerde van hem los te komen.”



Stilzitten is niets voor Walter (11), hij werkt keihard voor zieke kinderen: ‘Hebben nog heel leven voor zich’

Het begon allemaal uit verveling, maar inmiddels is Walter Dop (11) een begrip in Voorburg. Met zijn karretje dat speciaal voor hem ontworpen is door de TU Delft, haalt hij kerstbomen op bij mensen thuis en doneert hij de opbrengsten aan KiKa. ,,Kinderen hebben nog een heel leven voor zich.”

Na vijftig jaar dreigt Eekta de deuren te moeten sluiten

Ze zijn al 50 jaar actief in Den Haag, maar dreigen nu net als veel andere Surinaams Hindostaanse vrijwilligersorganisaties definitief het loodje te leggen. De bekende organisatie Eekta, die eenzaamheid onder ouderen probeert te voorkomen, krijgt geen cent subsidie meer van de gemeente en staat op straat. ,,Wie kijkt er dan naar onze ouderen om?’’

Kaag vond demonstrant met fakkel voor haar deur ‘absurd’ en ‘angstaanjagend’

Het gezin van Sigrid Kaag vond het ‘bedreigend en angstig’ dat er gisteravond mensen bij haar voor de deur stonden met een fakkel. De D66-leider en aanstaande vicepremier spreekt in een tweet van ‘absurde en angstaanjagende gebeurtenissen’. Ze verzet zich daarin tegen de verharde toon en dreigementen waar meer politici mee te maken krijgen.

Tehuis in Delft heeft lak aan coronaregels omdat jojo-gedrag niet goed is voor doelgroep

Nog voor de lockdown sloot Odensehuis de Linde Delft haar deuren. Nu blijkt dat het inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie wel open mag, weigert het. ,,Ik kan niet - net als de regering - gaan jojoën. Dat zou deze doelgroep nog meer in verwarring brengen”, aldus Anita van der Drift.

Enorme achterstand bij huisvesten statushouders in Westland

Het wordt er de komende maanden niet makkelijker op om een sociale huurwoning te bemachtigen in Westland. De gemeente heeft een enorme achterstand opgelopen met het huisvesten van statushouders en moet dit jaar een flinke inhaalslag maken. Er moeten van de opgave van vorig jaar nog 79 asielzoekers met een verblijfsvergunning aan onderdak worden geholpen en de taakstelling voor dit jaar ligt volgens de provincie ook weer hoog.

‘Playstation-killer’ moet kinderen van de bank halen

Een pumptrack, een baan met hoge kombochten en ‘bumps’, waar je met een flinke vaart overheen kan met allerlei soorten skateboards, fietsen, steps en zelfs met een rolstoel, dát is wat Wendy Kuijvenhoven uit Naaldwijk wil. Al ruim tweehonderd mensen hebben haar petitie, die sinds kort online staat, ondertekend.

Stress en wanhoop bij bewoners door sloop van 96 huizen

De stress knaagt dag en nacht. Bewoners van het Oranjekwartier in Voorburg moeten voor een paar jaar een ander thuis zien te vinden. Hun huizen worden gesloopt. En de vraag is nog maar of ze kunnen terugkeren naar hun geliefde plek. ,,Ik word er midden in de nacht van wakker.”

‘Katvanger’ blijkt luxe auto in tv-show te hebben gewonnen voordat zij de wagen verkocht

Het is niet altijd wat het lijkt. Een 24-jarige vrouw met een schoonmaakbedrijf kwam bij de politie in beeld toen zij een gloednieuwe luxe auto na een dag al verkocht aan een man die wordt verdacht van witwaspraktijken en daarvoor zogenoemde katvangers inzet. Wat blijkt? De vrouw heeft de auto gewonnen in een tv-show.

22 mensen eindigden met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp van Haagse ziekenhuizen

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 22 personen in de regio Haaglanden op de spoedeisende hulp beland met vuurwerkletsel. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar.

Betaald voetbalclubs slaan Mario Koswal over, maar hij geeft niet op: ‘Louis van Gaal is ook al 70’

Tevergeefs hoopte trainer Mario Koswal op een baan bij een betaald voetbalclub, nadat hij kort geleden bekendmaakte dat hij na het huidige seizoen vertrekt als eindverantwoordelijke bij TAC’90. Maar in plaats van een BVO meldde tweedeklasser Foreholte zich bij de 58-jarige Hagenaar. ,,Een stap achteruit? Zo zie ik het helemaal niet.”



Van oude paardenstal tot tuinhuis: in tuin van Meike voert hergebruik de boventoon

Meike Stoetzer heeft een prachtige, 450 m2 grote stadstuin in Leidschendam, een ‘groene oase midden in de Randstad’. Hergebruik van materialen en permacultuur voeren er de boventoon. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

SV Duinoord was net een café met twee voetbalvelden: ‘Wij hebben de derde helft naar een hoger plan getild’

Bij SV Duinoord (1904-2003) duurde de derde helft aanzienlijk langer dan de eerste twee bij elkaar. En dat was nog maar een voorzichtige schatting. Voormalig Duinoord-spelers Taco de Graaf en Dion de Roo keren met hun gedachten voor even terug naar naar het Isabellaland. ,,Een café met twee voetbalvelden ervoor.”



Hagenaar blijft opvallend veel afval produceren: ‘Ik ben wel meer spullen gaan bestellen’

Inwoners van Den Haag blijven veel meer afval produceren dan voorheen. Tot en met de eerste week van december haalde de gemeente ruim 227 miljoen kilo afval op. Dat is zo’n 10 procent meer dan voor corona. Dit jaar zou het wel eens nog meer kunnen worden, verwacht de gemeente. ,,Het is echt walgelijk.’’