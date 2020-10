Gemist? Roep om wapenstok groeit en 15.000 euro voor gouden tip fatale steekpartij

Hotelkamer in hartje Den Haag voor een prikkie

Een hotelkamer in het centrum van Den Haag voor 25 euro per nacht, inclusief ontbijt? Het kan nu gewoon. Met hoge kortingen en maaltijdarrangementen springen sommige hotels handig in op de sluiting van horeca.

15.000 euro voor gouden tip over fatale steekpartij in Delft waar Chakib (36) om het leven kwam

Wie de gouden tip heeft voor de fatale steekpartij aan de De Colignystraat in Delft op dinsdag 1 september, krijgt een beloning van 15.000 euro. Dat meldt de politie vandaag. De 36-jarige Chakib kwam bij de steekpartij om het leven.

Hoe houden we ijscoman Moes in de Haagse binnenstad?

Het nieuws dat de bekende ijscoman Moes misschien stopt omdat hij niet meer met zijn historische ijskarren in de Haagse binnenstad mag, leidde onlangs tot grote verontwaardiging in heel Den Haag en ver daarbuiten. De 65-jarige ondernemer is een begrip in de stad. Op internet roepen mensen op tot actie. Maar hoe houden we Moes op het Binnenhof? Het AD zet de mogelijkheden op een rij.

Roep om wapenstok groeit na mishandeling van handhavers

Twee handhavers in Zoetermeer zijn afgelopen weekend mishandeld bij een aanhouding. Ze liepen een gebroken arm en een hersenschudding op. Is een wapenstok de oplossing?

Met deze kleine ingrepen kan je bijna 350 euro besparen

Duurzaamheid lijkt nog nauwelijks te leven onder veel Hagenaars met een kleine portemonnee. Veel Hagenaars zijn bang dat de energietransitie hen juist gaat kosten.

Uitstel van zware zedenzaak: verdachte heeft corona

Een zware zedenzaak bij de Haagse rechtbank is noodgedwongen opgeschort omdat verdachte Faouz B. (39) corona zou hebben. De Hagenaar moest zich vandaag verantwoorden voor verregaand misbruik van een zeer jong meisje.

Door eerste lockdown krijgen kinderen tandpasta van Voedselbank

Dat mondhygiëniste Lisette van der Harst-de Kraa (47) in maart haar kinderpraktijk aan de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag zes weken dicht moest doen tijdens de eerste lockdown, pakte ergens positief uit. De Haagse besteedde haar nieuwe vrije tijd aan een grootse schoonmaak. De vele tandenborstels en tubes tandpasta die zij in haar praktijk vond, kregen een nieuw doel: de Voedselbank Scheveningen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.