Gemist? Ronald belandde in Venezolaanse cel door stomme fout en kritisch HSP-lid geroyeerd

Ronald belandde in Venezolaanse cel door stomme fout

Door een stomme fout liep een vakantie in Venezuela voor Ronald van Leeuwen uit in een nachtmerrie. Hij belandde in de gevangenis op verdenking van spionage en drugssmokkel. Zijn militaire vaardigheden, opgedaan tijdens de zware opleiding bij het Korps Mariniers, redde zijn leven. Hij schreef er een spannend en onthullend boek over.

HSP: ‘Vrouwen, van kleur ook, voelen zich onveilig’

De Haagse Stadspartij heeft afgelopen vrijdag prominent en kritisch partijlid Miguel Sloendregt geroyeerd. Volgens voorzitter Hanno van Megchelen van het HSP-bestuur heeft het betreffende lid met zijn openbare ‘beschuldigen en gestook’ ervoor gezorgd dat ‘vrouwen, van kleur ook’, zich onveilig voelen binnen de Haagse Stadspartij.

‘Heb je havo gedaan, krijg je in Voorschoten al snel het stempel zwakzinnig’

Het amateurvoetbal kwam in maart vorig jaar tot stilstand. Het seizoen daarop werd ook niet voltooid. De leegte is enorm. Voorschoten’97-trainer Theo Ducaneaux (57) schreef een aanstekelijk en herkenbaar boek: Afgelast. Het boek vol anekdotische korte verhalen en bespiegelingen over het grote gemis vanuit het perspectief van de liefhebber, de trainer en de speler, leest als een trein.

Het is weer druk in de Mall: ‘Misschien wel té druk’

Het is weer druk in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. ,,Misschien wel té druk voor deze coronatijd’’, beaamt Isabella (17). Maar ach, wat geniet ze van haar dagje uit met vriend Tim (18). ,,We zijn er zo aan toe om weer eens iets leuks te doen. Gewoon een dag shoppen. Wat heerlijk is dat toch.’’

Willen de toeristen in Delft nú opstaan

Met de komst van de lente barst in Delft meestal ook het toeristenseizoen los. Maar de coronapandemie schopt alles in de war. De buitenlandse toeristen blijven weg, Delfts blauw stagneert in de schappen en de Royal Delft Group noteert rode cijfers.

Prijzen tuinbouw gaan door het dak

Een jaar geleden lag de bloemenhandel volledig op zijn gat. De beelden van miljoenen bloemen en planten die op het veilingterrein werden weggegooid gingen de wereld over. Inmiddels zijn we een jaar verder en gaan de prijzen door het dak.

‘Stimulans voor openbaar vervoer’

Op de bekende keerlus van de tramlijnen 16 en 17 langs de Dorpskade in Wateringen staat een bord dat bedrijven een kavel van circa 400 vierkante meter kunnen kopen om te bebouwen. Dat zou ten koste gaan van parkeerplaatsen voor reizigers die op het openbaar vervoer willen overstappen.

Kampeerders opgelet!

Op vakantie met camper of caravan geeft een ultiem gevoel van vrijheid. Gaan en staan waar je maar wil. Maar om veilig op pad te kunnen, moet je een hoop controleren. De bandenspanning, kogeldruk en zijn de accu en de water- en gastank nog gevuld? En tijdrovende klus. Met E-Trailer heb je al deze informatie 24/7 binnen handbereik in een app.

Hoe lang kunnen winkelcentra in Zoetermeer nog mee?

Is er een toekomst voor winkelcentra Seghwaert, Leidsewallen en De Leyens? Ondernemers maken zich zorgen over ‘hun’ winkelcentrum. ,,In Seghwaert had één groot winkelcentrum gebouwd moeten worden.”

‘Als we een ritje maken, voel ik me de koning te rijk’

De Volkswagen Kever van Regina Snell (62) was de eerste auto in haar leven én wordt ook de allerlaatste. Zij en ‘Herbie’ - zoals zij haar rode vriend noemt - zijn samen volwassen geworden en onafscheidelijk, al 44 jaar. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Allessie.

Groene buurttuin in spe

Wat lange tijd een onbenut stukje stad was, is de afgelopen tijd omgetoverd tot een groene buurttuin in spe. De meeste planten en gewassen in Buurttuin De Groene Zon moeten nog tot wasdom komen, maar het belooft een hoop goeds. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

