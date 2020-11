Gemist? Rosa ‘draagt’ haar imperfectie met trots en vuurwerkbom mogelijk op verkeerd adres geëxplodeerd

Opgepakt Scootmobie­ler (42) slaat voorbijgan­ger in maag en dreigt met mes in Rijswijkse Bos

13:59 Een 42-jarige man in een scootmobiel is gistermiddag opgepakt door de politie omdat hij een wandelaar in zijn maagstreek had geslagen en hem bedreigd zou hebben met een mes. De mishandeling vond plaats in het Rijswijkse Bos bij de Huys ter Nieburchlaan. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer.