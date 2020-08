Gemist? Rosanne werd meegesleurd in een mui en manifestatie op Malieveld verloopt rustig

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zondag 23 augustus.

Malieveld

De manifestatie van Virus Waarheid en Het Algemeen Burger Collectief (ABC) vanmiddag op het Malieveld is rustig en zonder incidenten verlopen. Zo’n duizend betogers kwamen naar het centrum van Den Haag. Eerder werd rekening gehouden met ongeregeldheden nadat donderdag een protest in de binnenstad uit de hand liep.

Meegesleurd door een mui

‘Verdrinking. Dat overkomt mij toch niet?’ Dat dacht verslaggever Rosanne Langenberg (30) van BN de Stem, net als zovelen, altijd. Totdat de zee bij Kijkduin, Den Haag, haar onlangs de baas werd.

Blacka aangehouden?

De 17-jarige Rotterdammer, die door de politie is ingerekend in het onderzoek naar de fatale steekpartij in Scheveningen op maandag 10 augustus, is Blacka - voorman van drillrapformatie #24 uit IJsselmonde. Dat schrijven zijn vrienden op sociale media: ‘Free Blacka!’

Vloer vol schimmel

Dominique Summerville zit inmiddels drie weken in een hotel. Ze pakte haar boeltje toen bleek dat de vloer van haar flat aan de Laan van Wateringseveld vol schimmel zat. Maar woningcorporatie WoonInvest geeft niet thuis. Ook andere huurders van de ruim twintig jaar oude woningen klagen.

Kat onder motorkap

Het was een kat- en muisspel, maar de brandweer kreeg het toch voor elkaar om een kat die klem zat onder het voorwiel van een auto te redden. Het beestje zat vermoedelijk al sinds gisteren vast in de aan de Rotterdamseweg geparkeerde auto in Delft.

Volledig scherm De kat maakt het naar omstandigheden goed en is naar het asiel gebracht. © District 8

Bedanklied voor Haga

Singer-songwriter Toine Scholten heeft zijn liedje Thank You opgedragen aan zorgpersoneel. Voor deze speciale gelegenheid mocht hij de bijbehorende clip opnemen op het helikopterdek van het Haga Ziekenhuis. De video maakt deel uit van een serie van vier waarmee hij een ode aan Den Haag brengt in coronatijd.

Geen afscheid kunnen nemen door corona

Als hun kinderen later vragen hoe zij de coronatijd beleefd hebben, kunnen de Naaldwijkse broers Braihim en Younes Mohcin het even dramatische als verdrietige verhaal vertellen van hun vader die stierf in Marokko en van wie ze geen afscheid meer konden nemen.

Scooteraso

Hulpdiensten rukten gisteren massaal uit voor een drenkeling bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Na een barre zoektocht bleek dat de KNRM, politie en brandweer moeite hadden gedaan voor ‘grappenmaker’ die een elektrische deelscooter tussen de basaltblokken had geparkeerd.