Gemist? Roy B. cel in voor laten verdrinken van tiener Orlando en terrassen mogen uur langer open bij warm weer

Den Haag wordt milieuzone

Het is definitief: Den Haag voert volgend jaar toch een milieuzone in voor dieselauto’s. Volgend jaar zijn in het centrum alleen nog personen- en bestelauto’s op diesel toegestaan die jonger zijn dan 14 jaar (bouwjaar vóór 2006). Over twee jaar worden ook vrachtwagens op diesel verboden die ouder zijn dan acht jaar. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt.

44 maanden cel voor Roy B.

De 29-jarige Roy B. is schuldig bevonden aan mishandeling met de dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn tot gevolg, door hem niet te helpen toen die in doodsnood verkeerde en verdronk. De rechtbank heeft B. 44 maanden gevangenisstraf opgelegd. Dat is een fors hogere straf dan tegen hem was geëist. Justitie vroeg twee weken geleden om 20 maanden cel.

Oproep tot ‘ongekende acties’

Negen gemeenten in de regio, waaronder Zoetermeer, Delft en Westland, roepen op tot ‘ongekende acties’ richting kabinet als ze niet meer geld krijgen om hun enorme tekorten mee weg te werken.

Bewoners Schilderswijk protesteren

Honderden bewoners van de Schilderswijk en omliggende wijken zijn vanavond de straat op om te demonstreren tegen de afsluiting van de Hoefkade en Parallelweg. Door de maatregel staan er nu op meerdere plekken in de stad lange files. Bewoners klagen dat ze er soms een uur langer over doen om thuis te komen.

Langer aan de wijn

Hagenaars kunnen bij warm weer deze zomer langer genieten van de terrassen in de stad. Als de temperatuur overdag tot boven de 25 graden stijgt, mogen de tafeltjes in de buitenlucht een uur langer open blijven. Het betekent dat bewoners en bezoekers in het Haagse uitgaansgebied op donderdag- tot en met zaterdagnacht tot 02.30 uur op het terras mogen blijven zitten.

Coronacrisis slaat keihard toe

De coronacrisis heeft de veiling van Royal FloraHolland in het eerste halfjaar tien procent omzetverlies gekost. Voor heel 2020 wordt een verlies van tientallen miljoenen euro’s verwacht.

Herkend op beeld

Nog eens drie mannen zijn herkend na het verspreiden van foto’s van verdachten van de ongeregeldheden na de verboden demonstratie op het Haagse Malieveld op 21 juni. Dat zegt de politie.

Boer overweegt aangifte

Boerenvoorman Thijs Wieggers overweegt aangifte te doen tegen de agent die hem vrijdag onder schot hield op de N209 in Bleiswijk. De boer wordt zelf vervolgd voor bedreiging van de agent.

Explosie in schuur

Bij een explosie in een schuurtje aan de Goeverneurlaan in Den Haag is vanochtend een jongetje gewond geraakt. De schuur is door de explosie ingestort. De explosie ontstond vermoedelijk door een gasfles, de politie onderzoekt of dat inderdaad zo is.