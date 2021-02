Gemist? Rugbyers duiken in ijskoude zee voor de jeugd en coronawandelaars lopen natuur stuk

Rugbyers trotseren het gure weer en duiken in ijskoude zee voor jeugdspelers

De temperatuur was zondag ver onder het vriespunt en op het strand stond een gure, harde wind. Toch stonden er om 8 uur ’s ochtends tien rugbyers zich in de sneeuw om te kleden. Al drie weken lang zwemmen ze elke ochtend in zee om geld op te halen voor de jeugd van de Haagsche Rugby Club en zondagochtend wilden ze niet overslaan. ,,Die sneeuw en het koude weer maakt het juist mooi’’, zei Andrew Koppert.

Sanne (18) speelt gitaar door George Kooymans en maakt nu een fanboek: ‘Zelfs de Koning is fan’

Het was She flies on strange wings dat haar op 14-jarige leeftijd zo aangreep dat ze als een blok viel voor de Golden Earring en voor George Kooymans. Nu wil Sanne van Hoff een boek samenstellen uit herinneringen die Nederland heeft aan de gitarist van Nederlands grootste rockband.

Pretmakers weggestuurd van ‘skigebied’ bij Delftse bieb

Het had wat weg van een skigebied in Oostenrijk. Precies daarom beëindigde de gemeente Delft de sneeuwpret voor liefhebbers van sleeën en sneeuwballengevechten bij de bibliotheek van de TU Delft aan het Prometheusplein.

Seizoen nog niet voorbij: Westlandse voetbalclubs nemen een voorschot op de Regio Cup van de KNVB

De regio Westland staat klaar om met het spelen van onderlinge wedstrijden tussen de voetbalclubs uit het kassengebied toch nog in actie te komen. Inzet is de Westland Cup. Het is het alternatief als uitspelen van de competitie onmogelijk is vanwege de coronamaatregelen.

Coronawandelaar banjert door natuur en richt schade aan

Platgetrapt mos en olifantenpaadjes. De nieuwste coronawandelaar banjert lekker door en trekt zich niet zo veel aan van hekken en borden. Met als gevolg: soms al onherstelbare schade aan de natuur.

Arantxa Rus leeft als een monnik voor Australian Open: ‘We zien alleen het hotel en de tennisbaan’

De Nederlandse tennishoop is tijdens de Australian Open meer dan ooit gevestigd op Arantxa Rus. De Westlandse nummer 74 van de wereld hoopt daar een eerste stap te zetten richting haar grote doel: de top 50.

Pats! Sjoerd en Kevin ontwikkelen drone die afrekent met mot: ‘Veel effectiever dan pesticiden’

Wie denkt dat er alleen maar slap geouwehoerd wordt bij de koffieautomaat op kantoor, heeft het mis. In het geval van Sjoerd Tijmons en Kevin van Hecke ontstond juist precies daar een briljant idee. Pats, weg mot. Ze vertellen erover in de rubriek Technische Dienst.

IJsmakers genieten van de sneeuw

Angelina en haar broer Stefano Zuliano genieten zondag van ijs. Niet in hun bekende ijssalons maar in het Buytenpark waar ze de slee achter de auto bonden. Ze waren enkele van de vele Zoetermeerders die zondag genoten van het flinke pak sneeuw.

Zoetermeer bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen: ‘Kunnen hen niet in kou laten staan’

Zoetermeer is bereid om weesvluchtelingen uit Griekenland op te vangen. De stad heeft zich aangesloten bij bijna 200 andere gemeenten die daarvoor openstaan.

Soeper Winter van start: Honderden porties verse soep langs de deuren gebracht

Honderden Zoetermeerders krijgen verse soep thuis. Daarmee krijgen ze niet alleen een gezonde maaltijd, maar ook wat aandacht. Operatie Soeper Winter is van start gegaan.

Wie vermoordde Nel in 1996? Deze hoogbegaafde studenten zoeken het uit

Wie vermoordde begin maart 1996 de Haagse Nel Hanegraaff (75)? Die vraag houdt niet alleen de nabestaanden van de ‘pittige tante met het hart op de tong’ nog altijd bezig. Het is één van die cold case moordzaken die politieman Leo Simais en zijn collega’s liever vandaag dan morgen oplossen.