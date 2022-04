Gemist? Ruim zes ton gestolen bij balie gemeente en politiekat Winston met pensioen

Zo Zijn Wij Deze moeder organi­seert een festival, maar krijgt hulp van haar gezin: ‘We vormen een hecht team’

In de rubriek Zo Zijn Wij vertellen Haagse families over van die typische familiedingen. Deze keer: de familie Mekel-Verhoeven. Onder de paraplu van moeders bedrijf Natuurlijk Nicole verricht de familie hand- en spandiensten tijdens een ontluikend cultuurfestival in het Haagse Bos. „Vier de lente!”

16 april