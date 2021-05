Gemist? Sabri heeft eindelijk geschikte woning gekregen en vrijspraak voor slaan van agent met paraplu

Woningbouw mislukt in dorpen Midden-Delfland

Midden-Delfland heeft volledig gefaald bij het realiseren van de woningbouwambities. Bij de start in 2018 beloofden de wethouders in het collegewerkprogromma onder meer 200 woningen in Schipluiden en 150 huizen in Maasland te laten bouwen. Drie jaar later staat de teller in deze dorpen precies op nul.