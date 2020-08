Gemist? Schade stroomstoring loopt ver over het miljoen en onrust in Delft

Vrees voor thuisblijvers na schoolvakantie

Leerlingen die niet naar school gaan vanwege vrees voor het coronavirus: voor de zomervakantie was dat op menig Haagse school een probleem. Wiely Hendricks van De Haagse Scholen (DHS) wacht met spanning op 31 augustus.

Drie Hagenaars aan corona overleden

In Den Haag zijn in de afgelopen twee weken drie mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vanmiddag publiceerde. In omliggende gemeenten stierven er geen bewoners aan het virus.

Relschoppers Schilderswijk

De relschoppers die vorige week huis hielden in de Schilderswijk, komen grotendeels van buiten de wijk zelf. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De politie doet nog onderzoek naar meer verdachten.

Net op tijd weer stroom

De ijsmeesters van ijssalon Florencia in de Torenstraat hadden net op tijd weer stroom om niet de hele voorraad voor hun ogen te zien smelten. De schade door de zeldzaam grote stroomstoring in Den Haag van maandag loopt in de miljoenen. Alleen al de compensatie van netbeheerder Stedin aan particulieren loopt tegen het miljoen. De HTM en andere bedrijven moeten hun claim nog berekenen en indienen.

Onrust in Delft

De politie heeft maandagavond meerdere onruststokers aangehouden in de omgeving van Poptahof in Delft. Ook werd de brandweer opgeroepen, omdat er een deelscooter in de hens stond.

Niet zwemmen bij Scheveningen

Bij een groot deel van de Haagse kust geldt vandaag een negatief zwemadvies. Mensen worden afgeraden om bij het Noorder- en Zuiderstrand en het Zwarte Pad te zwemmen omdat rioolwater gisteravond ongezuiverd in de zee is geloosd. Zwemmers hebben daardoor grote kans op maag- en darmklachten, waarschuwt de gemeente.

Terras Sweet Garden Zoetermeer sluit

Geen corona-overtredingen of boete, maar toch stopt Sweet Garden bij Silverdome in Zoetermeer. Na een gesprek met handhavers zijn de ondernemers zo geschrokken dat ze het terras hebben gesloten.

Delfland heeft grootse plannen

Delfland gaat de komende jaren zeer fors investeren. Dat kondigt het in Delft gevestigde hoogheemraadschap aan. In plaats van 30 miljoen per jaar wordt tot 2025 jaarlijks bijna het dubbele uitgegeven. Delfland is onder meer verantwoordelijk voor droge voeten en de waterkwaliteit in deze regio.