Gemist? Schattige coronapuppy’s straks probleem voor samenleving en grafkelder van Huis van Oranje overvol

Clubs een jaar dicht, wat doet het personeel?

Ze zijn de steun en toeverlaat van het Haagse uitgaanspubliek. En ze mogen al meer dan een jaar niet aan de bak. Het personeel van het Haagse clubs vertelt over hun werk, het gemis en hun nieuwe kantoorbaanritme. De hoop om snel te beginnen is een illusie: ,,Wij zijn als laatste aan de beurt om weer open te gaan.”

Grafkelder met 43 leden van Huis van Oranje overvol

Van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, tot prins Bernhard: 43 leden van het Huis van Oranje krijgen straks extra ruimte in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Na jaren vertraging is de kogel door de kerk: binnenkort begint de herinrichting en uitbreiding, maar éérst komt er uitvoerig archeologisch onderzoek.

Joyrider steelt taxi en racet spookrijdend tunnel

De bestuurder die donderdagnacht al spookrijdend met een taxi door de Victory Boogie Woogietunnel ging, had het voertuig eerder op de avond gestolen. Dat meldt de eigenaar van het taxibedrijf vandaag. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Regelgeving hondenscholen volkomen onduidelijk

De coronaregelgeving voor hondenscholen is volkomen onduidelijk. ,,Zo worden de schattige coronapuppy’s straks een probleem voor de samenleving”, vertelt Eefje van Sloten, eigenaar van de hondenschool Doglogix uit Wassenaar. ,,In maart 2020 moesten we vanwege de lockdown stoppen met de hondentrainingen. Daarna mochten we weer open en vielen we in de categorie ‘buitensport’. We konden toen met vier cursisten werken. Nu mag er nog maar met twee cursisten gewerkt worden. We kunnen zo met geen mogelijkheid aan de vraag voldoen.”

Springt de gemeente noodlijdend ADO Den Haag bij?

Gaat de gemeente ADO Den Haag een helpende hand toesteken? De club bevindt zich midden in een financiële, juridische en sportieve storm en zou mogelijk een overbruggingskrediet nodig hebben. Deze week werd de gemeenteraad daarover in vertrouwen geïnformeerd.

Inwoners multicultiwijken moeilijk op de fiets te krijgen

Den Haag hoopt met de mogelijke start en finish van een Tour de France-etappe meer Hagenaars op de fiets te krijgen. Maar in gekleurde wijken als de Schilderswijk en Transvaalkwartier, waar van oudsher veel minder wordt gefietst dan elders in de stad, is dat een grote uitdaging. ,,Het zit niet in onze cultuur.’’

Het wordt zoeken naar een goed terras in Westland

Vanaf woensdag kan het weer. Lekker genieten op een terras, waar de serveerster een bak koffie met vers gebak, een goed gekoeld biertje of een glaasje wijn komt brengen. Westlandse liefhebbers moeten zich echter niet rijk rekenen. Nogal wat horecaondernemers laten de mogelijkheid voor de beperkte heropening onbenut. De deur blijft dicht. ,,’s Middags valt er voor ons niks te verdienen.”

Goede hoop op zomerse evenementen in Zoetermeer

Kunnen Zoetermeerders komende zomer wél naar een festival of evenement? Organisatoren van enkele grote evenementen zijn met de gemeente in gesprek en hebben goede hoop op groen licht.

‘Ik kan me geen leukere plek voorstellen om te wonen’

Arjan Houtepen en zijn gezin nemen afscheid van hun bijzondere huis in de Copernicusstraat in Den Haag. Zijn vriendin wil al langer terug naar Nijmegen, hij geeft er nu eindelijk aan toe. Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.

Slijterij van familie Verwoerd is een begrip in Laak

Iedereen in de familie Verwoerd steekt een handje toe in de slijterij in de Oudemansstraat. V&V (Verwoerd & Verwoerd) is een begrip in Laakkwartier. De drankenwinkel, een volkswinkel noemen ze het zelf, bestond gisteren (23 april) precies vijftig jaar.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.