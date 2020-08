Gemist? Scheveningers zijn overlast kotsbeu en Indisch Monument beklad

Hamburgerkoningin La Toya, 23 jaar en zwanger, stapte uit het leven

Indisch monument beklad

Het Indisch monument in Den Haag is vannacht beklad . Actiegroep Aliansi Merah Putih, die kritiek heeft op de Nationale Indiëherdenking, eiste de actie op. ‘Het is meer dan duidelijk dat deze herdenking in de volledigheid problematisch is.’ Stichting Herdenking 15 augustus 1945 noemt het respectloos.

Scheveningers komen in actie, ze zijn overlast kotsbeu

Een demonstratie over een paar weken, op Facebook schrijven over de overlast; het was voor de Scheveningers niet genoeg om te laten zien hoe beu ze de overlast van strandgangers zijn. Het leidde tot een spontane actie die nu al belooft dat Scheveningen in een mum van tijd rood kleurt met vlaggen en posters.

Weer rellen in Schilderswijk

De politie heeft in de Schilderswijk in Den Haag ruim 20 mensen aangehouden die eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Ook werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s. Voor de tweede avond en nacht op rij was het onrustig in de wijk en was de Mobiele Eenheid (ME) op de been. De relschoppers die afgelopen nacht zijn aangehouden tijdens de ongeregeldheden in de Schilderswijk mogen die wijk niet meer in.