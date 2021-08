Gemist? Schoolkinderen steeds dikker en toekomst Bevrijdingsfestival in ongewis

Toekomst Bevrijdingsfestival in ongewis

Angela Merkel de hand schudden is hem niet meer gelukt. Na twee afgelaste evenementen geeft Frits Huffnagel het stokje over aan Martin Wörsdörfer als nieuwe voorzitter van het Bevrijdingsfestival Den Haag. ,,Nu ik politiek de handen vrij heb, wil ik mij gaan inzetten voor mijn stad”, zegt oud-Tweede Kamerlid Wörsdörfer.

Twintig keer opgepakt met mes op zak

Agenten in de binnenstad van Den Haag hebben in de afgelopen anderhalf jaar een man al zo’n twintig keer opgepakt voor wapenbezit. Via sociale media uit de politie haar frustratie.

Hagenaar Curaçao uitgezet

Moe van de lange vlucht naar Curaçao, stapt TU-student Shariel zondag uit op het vliegveld. Eindelijk vakantie! Maar dan gaat het mis. De immigratiedienst pakt hem op en zet hem zonder pardon op het eerste vliegtuig terug. ,,Foutje van de gemeente Den Haag. Zijn paspoort stond per abuis als gestolen aangemerkt.”

Verdwaalde ibis

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, stapt een zeldzame rode ibis al een maand rond in het Wateringse Hofpark. Maar het dier is gewend aan tropische omstandigheden en zal de komende winter waarschijnlijk niet overleven. Wie behoedt het beest voor een langzame en pijnlijke dood?

Eerste thuiswedstrijd Schollenkoppen

In de eerste thuiswedstrijd van SVV Scheveningen nam aanvaller Freek van Eijk (19) het voortouw op weg naar zege nummer twee. Hij scoorde, hij liet scoren. Maar hij liet vooral de verdedigers van SV Spakenburg met hun tong op hun schoenen achter hem aanlopen.

Kinderen dikker geworden

Veel mensen riepen het al, maar het is nu ook vastgesteld: tijdens het eerste coronajaar zijn veel kinderen in de Haagse regio te dik geworden. Opvallend is dat kinderen in Rijswijk, Zoetermeer en Delft meer overgewicht hebben dan hun leeftijdsgenoten in Westland.

Dragscene floreert

De dragscene floreert. Met eigen tv-programma’s en talloze shows is het razend populair, waardoor de drag-wereld groeit - en verandert. Ook in Den Haag hebben we queens: iconen van weleer én de huidige generatie, die een nieuwe draai geeft aan het fenomeen drag.

Instromer in het onderwijs

Eline Klooster (40) had er nooit aan gedacht, leraar worden. Totdat corona uitbrak. ,,Tijdens de lockdown gaf ik één dag in de week mijn kinderen thuis les. Dat was de leukste dag van de werkweek.” Maandag begint ze voor de klas, bij basisschool De Poort in Bleiswijk.