Gemist? Schrijfster fietste 500 kilometer door Afrika en geen maximale straf voor doodsteken Armando

Sjaak Bral leent kostbaar 17de-eeuws schilderij

Alsof de ene buurman een kopje suiker komt halen bij de andere: zo leent kunsthandel Hoogsteder een kostbaar schilderij van de 17de-eeuwse meester Jan Cossiers uit aan Theater Diligentia. Sjaak Bral maakt voor cabaretfestival Peper een humoristische voorstelling rond het doek.

Advocaat van opgepakte 15-jarige tramdrama: ‘Hij is erg geschrokken, incident dreunt nog na’

De 15-jarige jongen die maandagavond werd aangehouden voor het dodelijke tramdrama in Ypenburg, is ‘erg geschrokken’. Dat laat hij via zijn advocaat weten. De 15-jarige meldde zichzelf bij de politie nadat zijn vriend een 39-jarige Poolse man voor de tram duwde.

Schrijfster Karin Anema fietste 500 km door Afrika

De laatste roman van de Haagse schrijfster Karin Anema gaat over rothuwelijken, midlifecrises en de zin en onzin van ontwikkelingshulp. ,,Witten die fietsen? Die hebben toch geld zat?’’

Verlichting en feestjes als lokkertje naar verlaten winkelstraten

Steeds meer ondernemers en vastgoedeigenaren in Den Haag slaan de handen ineen om hun winkelgebied aantrekkelijker te maken voor het publiek. Door zelf te investeren in de winkelstraten hopen zij bezoekers terug te lokken. Dat is hard nodig nu steeds meer mensen online shoppen of naar andere, modernere winkelcentra gaan.

Winkeliers hopen op definitief fietsverbod in Dorpsstraat

Het is afgelopen met fietsen in de Dorpsstraat. Als het aan de winkeliers ligt, wordt het tijdelijke fietsverbod in de bekende straat definitief.

Westland wil oude knotwilgen omzagen

De strijd om het behoud van 19 oude knotwilgen aan het historische kerkpaadje in De Lier gaat een nieuwe fase in. Bij de gemeente Westland is een kapvergunning aangevraagd, maar het CDA en Westland Verstandig willen dat de bomen behouden blijven. Ook natuurorganisaties kondigen bezwaren aan tegen ‘een nieuwe aanslag op de biodiversiteit.’

De Boekfiets brengt leesplezier naar kinderen en ouders toe

De cijfers liegen er niet om: de kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding geven. Door voor te lezen, stimuleren ze niet alleen taalontwikkeling en woordenschat van hun kind, ze geven er ook leesplezier mee door. Geen wonder dat kinderdagverblijven op zoek zijn naar de samenwerking met ouders. De Boekfiets lijkt daarvoor een goede hefboom.

Jongen (17) die Armando doodstak bij beroving krijgt geen maximale straf

De nu 17-jarige jongen die Armando (26) tijdens een mislukte beroving doodstak, is veroordeeld tot 15 maanden in een jeugdgevangenis en jeugd-tbs. De tiener vond dat hij van zijn oma te weinig zakgeld kreeg en besloot daarom in een Rijswijks park zeker twee mensen te overvallen.

Moslimorganisaties vragen burgemeester te stoppen met volgacties

Zeven grotere islamitische organisaties roepen burgemeesters op om zich uit te spreken tegen het bespieden van moslims. Dat doen de partijen na onthullingen dat onder meer het Delftse stadsbestuur infiltranten op moskeeën in de stad heeft afgestuurd. Daar luisterden ze in het geheim gesprekken af van moskeegangers om informatie in te winnen voor de gemeente.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo's die de afgelopen dagen in Den Haag en omstreken zijn opgenomen.