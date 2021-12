Gemist? Schurftuitbraken in studentenhuizen en dagen langer wachten tot begrafenis door hoog sterftegetal

Kriebel?! GGD waarschuwt voor schurft

In twee verschillende studentenhuizen in Delft is in november schurft geconstateerd. De GGD Haaglanden roept Delftenaren met onverklaarbare huidklachten op om bij een bezoekje aan de huisarts ook op schurft te laten controleren.

Als er geen betaalbare huizen zijn, moet je creatief zijn

Als je rondkijkt in de woningen is het bijna niet voor te stellen dat hier ooit alleen maar auto’s en rommel te vinden waren. De Haagse woningcorporatie Staedion heeft garageboxen getransformeerd tot hippe woningen. Het is een bescheiden bijdrage aan de oplossing voor het nijpende woningtekort.

Nóg meer geld voor startende ondernemers met goede ideeën

Er komt meer geld voor investeringen in jonge, innovatieve bedrijven. Het fonds van InnovationQuarter, dat de afgelopen jaren al veel startende ondernemers in de regio Haaglanden hielp met financiering, wordt uitgebreid met bijna 64 miljoen euro. ,,Het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen kan niet zonder investeringen in baanbrekende technologieën.”

Dagen langer wachten tot begrafenis door hoog sterftegetal

Het aantal mensen dat momenteel overlijdt in Den Haag en omgeving is zo groot dat het dagen langer duurt voordat iemand kan worden begraven of gecremeerd. Crematoria hebben de tijd voor een afscheidsdienst vanwege de drukte beperkt tot maximaal 45 minuten. ‘Het voelt verre van prettig’.

Na decennia komt er eindelijk schot in: wonen in appartement boven Haagse winkels

Het bekende ‘Zeemangebouw’ in het centrum van Den Haag gaat tegen de vlakte. Het pand met de grote, grijze wand moet plaats maken voor een heel nieuw winkelpand, met 75 appartementen erboven. Daarmee komt er in Den Haag na decennia eindelijk vaart in de plannen voor ‘wonen boven winkels’.

Verdachte Otis is ontzettend bang voor Vincenzo

Otis R. is ontzettend bang voor moordverdachte Vincenzo S. Volgens het OM zijn ze samen verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Chakib (36) in Delft. ,,Er zijn doodsbedreigingen in mijn richting geuit.” Tegen R. eist het OM negen jaar cel voor het medeplegen van doodslag.

Delftenaar dokt het meest voor parkeren

Delftse binnenstadbewoners betalen van alle gemeenten in Zuid-Holland het meest voor een parkeervergunning. Dat blijkt uit onderzoek van Localfocus.

Echtpaar dat exclusieve strandclub bij elkaar blufte verder in het nauw

Het net sluit zich verder rond het Haagse stel dat de meest exclusieve strandclub van Nederland zou openen in Scheveningen, maar in plaats daarvan wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Hun paradepaardje, Soulsistah Beach, is op verzoek van schuldeisers door de rechter failliet verklaard.

Jan en Anneke zijn vrijwillige ogen en oren van politie

Een hond in de sloot, een mevrouw die van de fiets valt, een meisje dat haar moeder kwijt is of een apper achter het stuur. Politievrijwilligers Jan (62) en Anneke (68) staan nergens van te kijken. ,,Wij proberen op die momenten mensen te helpen en halen pas als het echt nodig is de beroepscollega’s erbij. Die waarderen dat enorm.”

Graffitikunstenaar Reinier ‘spuit’ in Maassluis Lady Gaga op de muur omdat dit in Westland niet mag

Misschien is Reinier Verduijn (35) wel de beste graffitikunstenaar van het Westland. Maar zijn werk is in zijn eigen woonomgeving nergens te zien. De Naaldwijker is graag legaal met zijn spuitbussen in de weer en die mogelijkheid biedt het Westland niet. Daarom kunnen liefhebbers zijn nieuwste werk in Maassluis zien in een viaduct onder de A20.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.