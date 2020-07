Gemist? Scooterstrijd in Den Haag en een beet in de bil van een schildpad

Aanrijding tussen drie auto’s op de Vaillant­laan

18:00 Drie auto’s zijn vanmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de Vaillantlaan. Er is inmiddels een tweede ambulance ter plaatse gekomen. De personen die in de auto’s zaten, worden nagekeken. De Vaillantlaan is vanwege het ongeluk deels afgesloten.