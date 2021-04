Gemist? Scouts laten zich niet kisten door flinke brand en Golden Earring krijgt hoogste onderscheiding van Den Haag

Minder uitstoot en meer zon­ne-ener­gie, maar ook véél meer afval in Den Haag

22 april De lucht in Den Haag is schoner geworden en er wordt meer gebruik gemaakt van schone energie, maar er is ook veel meer afval in de stad. Het doel om de hoeveelheid restafval te verminderen, is namelijk niet gehaald. Dat nam juist, vanwege corona, explosief toe. ,,Mensen eten meer thuis en bestellen vaker.’’