Gemist? Shoppen kan nog wel op Haagse Markt en Parkpop moet verhuizen naar Malieveld

Van heinde en verre trekken bezoekers naar de Haagse markt

Ze komen uit alle hoeken van het land. Rotterdam, Brabant, maar ook Arnhem en Aalsmeer. Sinds bekend werd dat de Haagse markt open is, lopen er opvallend veel bezoekers van buiten Den Haag. Niet gek, omdat het bijna de enige plek is in het land waar je nog lekker kan shoppen. ,,We hebben er wel 1,5 uur voor moeten rijden, maar het was het waard.’’

Parkpop moet verhuizen naar Malieveld

Den Haag heeft geen keus: het is of Parkpop voortaan op het Malieveld, of de stad heeft straks geen iconisch popfestival meer. Het stadsbestuur heeft daarom besloten om Parkpop volgend jaar definitief van het Zuiderpark naar het Malieveld te verhuizen.

‘Voordringer’ uit XXL-priklocatie gezet: ‘Terecht, nog niet aan de beurt’

Een ‘voordringer’ is donderdag uit de nieuwe XXL-priklocatie in het World Forum in Den Haag gezet. De man had een afspraak, maar zijn geboortejaar was nog niet aan de beurt waarop GGD’ers streng optraden. ‘Terecht’, vinden andere wachtenden in de rij.

Een Pim Fortuynbrug in het hart van multicultureel Den Haag?

Den Haag heeft een verkeersbrug in het hart van de migrantenwijken vernoemd naar Pim Fortuyn, de in 2002 vermoorde Rotterdamse politicus die zich fel tegen de multiculturele samenleving keerde. De kritiek is groot, van alle kanten. ,,Dit moet wel een pesterijtje zijn van een stel Haagse ambtenaren.”

Maurice en Sem Steijn laten hectisch jaar achter zich

Een groot deel van 2021 zullen Sem (20) en Maurice (48) Steijn snel willen vergeten. Voor de één was geen plek in de selectie van ADO Den Haag, de ander voelde zich na bedreigingen gedwongen om te stoppen als trainer bij NAC. Maar de dieptepunten werden de afgelopen maanden al gauw door sportieve hoogtepunten naar de achtergrond verdreven, waardoor de vader en zoon het jaar met een grote glimlach afsluiten.

John (57) lag in coma en zou kasplant worden, maar opent nu eigen fietsenzaak

John Grottendieck (57) lag jaren geleden nog in coma nadat zijn 250ste parachutesprong helemaal fout ging. Dat wordt nooit meer wat, zeiden de artsen. Maar kijk hem nu: John opent een eigen fietsenwinkel met werkplaats. En dat ook nog midden in de lockdown. Niets houdt hem tegen.

Kerken in het hele land helpen armere gezinnen met stijgende energieprijzen

‘Geef warmte’, ‘laat een ander niet in de kou staan’, of ‘geef gas’. In heel het land komen kerken in actie om armere gezinnen te helpen de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden.

Minder bussen en trams in Haagse regio vanwege hoog ziekteverzuim onder chauffeurs HTM

Omdat de HTM momenteel een hoog ziekteverzuim kent, zijn er per 9 januari een aantal wijzigingen van de dienstregeling nodig. Hiermee moet voorkomen worden dat er nog meer ritten gaan uitvallen.

Eigenaar sluit overdekte woonboulevard door lockdown, dus de enige lunchroom moet ook dicht

Balen als je als lunchroom in een overdekte woonboulevard gevestigd bent. Hoezo? De eigenaar sluit de deuren van het Woonhart, waardoor ook jij gedwongen bent om dicht te blijven. Het overkwam Stichting Iedereen een Maaltijd van Brenda Hartgring. Wij gingen langs voor Golfbrekers.

Streep door verhoging marktgeld

Haagse marktkooplieden hoeven volgend jaar niet meer marktgeld te betalen. Het gemeentebestuur wilde het marktgeld verhogen, maar daar heeft de gemeenteraad een stokje voor gestoken. De partijen vonden de verhoging een slecht signaal naar de marktkooplieden.

Jeffrey (34) stopt noodgedwongen met voetballen: ‘Ik lag op de bank te schuimbekken’

Het was vorige maand flink schrikken voor Jeffrey van den Bos (34) en zijn gezin. Op de bank in zijn woning in Hoek van Holland werd de speler van HVC’10 voor de tweede keer in zijn leven door een epileptische aanval getroffen. Het zette hem voor een dilemma: doorgaan met sporten of een punt achter zijn loopbaan zetten. ,,Ik merk dat ik nu meer mentale rust heb.”

Sterke verdeeldheid over Westlands bezoek aan World Expo in Dubai

Burgemeester Bouke Arends en tuinbouwwethouder Albert Abee gaan in februari met drie ambtenaren naar de World Expo in Dubai. Totale kosten: 30.000 euro. De reacties uit de gemeenteraad zijn sterk verdeeld. „Meer dan een goede zaak”, aldus CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer. Westland Verstandig-voorman Peter Duijsens reageert: „Volstrekt nutteloos, weggegooid geld.”

Koninklijke Bibliotheek en 1200 woningen op de tocht?

Teruggaan naar de 185 meter hoge Bellevue-woontorens biedt de meeste kans om de 1200 appartementen en de verhuizing van de Koninklijke Bibliotheek tóch te realiseren. Dat zei wethouder Anne Mulder donderdagochtend, die niet verwacht dat ontwikkelaar Patrizia veel water bij de wijn zal doen bij onderhandelingen.

Overlastgevende bussen weg uit centrum van Monster

Het is definitief voorbij met de zware bussen van EBS die door de straten van Monster denderden en daarbij zorgden voor overlast bij omwonenden en schade aan huizen. Buslijn 31 gaat niet meer door de Hortensiastraat en de Accaciastraat, maar buiten de dorpskern om via de Emmastraat en de Molenweg.

Stenen Cadenzaplein beschadigd?

De gemeente gaat de beschadigde stenen op het Cadenzaplein niet vervangen. Volgens het gemeentebestuur moet deze ‘vervloekte’ bestrating zeker tien jaar meegaan. De beschadiging wordt ‘niet als ernstig ingeschat’.

Krakers moeten weg van rechter

Krakers die al sinds 2018 in een vervallen miljoenenvilla in Wassenaar wonen, moeten eruit. Dat besliste de rechtbank deze week. Maar de illegale bewoners weigeren te vertrekken. Daarmee blijft de zaak, die al jaren hét hoofdpijndossier is van het chique Wassenaar, zich voortslepen.

Deze muziekleraar laat zijn leerlingen lekker rammen op een echt poppodium, ook tijdens de lockdown

Lockdown of geen lockdown, muziekleraar Rob Kramer wil zijn veelal jeugdige talenten niet laten zitten. In café Steck vond hij een ideale plek om toch les te kunnen geven. Al is het dan om een vervelende reden.

Kom op met die camera’s, want het moet maar eens afgelopen zijn met het neerkeilen van je meuk

COLUMN SJAAK BRAL | Er valt niet tegenop te boksen: het restafval dat bij vuilcontainers wordt gepleurd. Er zijn wijken waar de vuilnisophaaldienst wel drie keer per dag langsgaat vanwege illegale dumping. In die wijken komt nu pop-up cameratoezicht - op de container. Wie had ooit gedacht dat we daar camera’s nodig zouden moeten hebben? Een verhoogde boete van 200 euro moet de afschrikwekkende werking versterken.