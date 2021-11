Gemist? Sinterklaas zaterdag in Rijswijk zonder QR-code en corona slaat hard toe op scholen

Corona slaat hard toe op scholen

De Zonnebloemschool in Den Haag is vanaf woensdag drie dagen dicht op advies van de GGD nadat 40 leerlingen van de basisschool, een aantal docenten en de directeur positief zijn getest. ‘Het is de eerste school die weer helemaal dicht moet’.

Sinterklaas zaterdag wél in Rijswijk: ‘Met cadeautjes en zonder QR-code’

Mooi dat de Grote Regel Piet een echte Rijswijker is, want hij heeft het voor elkaar dat Sinterklaas aanstaande zaterdag zijn intocht door Rijswijk kan houden. Zonder QR-code voor ouders en grootouders en met cadeautjes voor de duizenden kinderen langs de route.

‘Biohutten’ in Scheveningse Haven bomvol met garnalen, krabben, zagers, harders en alen

Scheveningen heeft een heus maritiem onderzoekscentrum. In het klein dan: de zogenoemde ‘Biohuts’ zijn een groot succes. Deze ecologische kooien zijn vorig jaar opgehangen in de Scheveningse haven om het onderwaterleven te stimuleren en jongeren hier meer over te leren.

Taco (33) heeft twee universitaire diploma’s, maar werkt bij McDonald’s

De 33-jarige Taco van der Hoest heeft twee universitaire studies op zak. Toch werkt hij fulltime bij McDonald’s. ‘Als ik vertel wat ik doe, volgt er vaak stom gelach’.

Linda (61) kan nog geen jampotje opendraaien na corona

Linda Vaandering (61) kampt met long covid. Negen maanden na de besmetting met het coronavirus is zij nog verre van gezond. Maar haar bedrijfsarts ziet dat anders.

Shell onlosmakelijk verbonden aan de hofstad

Het hoofdkantoor van Shell staat al ruim honderd jaar in het Benoordenhout. Plotseling vertrekt het Haagse icoon naar Londen. Daarmee verliest de stad één van de grootste werkgevers en de verzamelplek van medewerkers uit de hele wereld. ,,Hier zaten ze bij het kabinet en bij het ministerie van Koloniën.”

Meevaller komt op juiste moment

De zeven extra handhavers, waaronder jeugdboa’s die Zoetermeer tijdelijk aanstelde, kunnen voorlopig blijven. De stad trekt geld voor ze uit in 2023.

‘Vooral MKB de dupe’

Het aangekondigde vertrek van het hoofdkantoor van Shell wordt door veel Hagenaars en ondernemers gezien als een drama voor Den Haag en omliggende gemeenten. Niet alleen heeft het grote impact op de Haagse economie, maar ook op de beeldvorming. Het is na KPN het tweede grote bedrijf dat Den Haag de rug toekeert. ,,Dit is echt een ramp.”

Plaats Delict: Illegaal gokken is van alle tijden

Illegaal gokken is van alle tijden, of het nu gebeurt in een café of online. Toen de casino’s vanwege corona dicht waren, vonden er allerlei activiteiten in huiskamers plaats. Bij een inval aan de Paviljoensgracht zijn in januari 13 mensen aangehouden. Op de tafels lagen kaarten en cash. In februari 2020 werden zelfs acht gokhuizen opgerold. Meer dan veertig jaar geleden had de politie het ook al druk. In februari 1979 moesten er drie agenten aan te pas komen om een zware roulettetafel uit een pand aan de Beeklaan te dragen. Bij de inval waren tien mensen in het pand aanwezig. De politie nam drieduizend gulden, drie speeltafels en de roulettebak in beslag.

Scheidsrechter Manon (22) timmert hard aan de weg in mannenwereld

Ze is pas 22 jaar, maar als scheidsrechter in het mannenvoetbal maakt Manon Plandsoen uit Voorschoten indruk. Vooralsnog fluit ze haar wedstrijden in de vierde klasse, maar de kans is groot dat Plandsoen de komende jaren op een hoger niveau wedstrijden gaat leiden. ,,Misschien laten spelers hun kwaadheid wel eerder los tegen een vrouwelijke scheidsrechter.”

Eerste biografie over Amalia

Dagenlang sprak Claudia de Breij met onze toekomstige koningin, de bijna 18-jarige prinses Amalia. Niet alle gespreksonderwerpen hebben haar boek gehaald. ‘Ik heb haar in bescherming genomen’. We spraken uitgebreid met Amalia’s eerste biograaf en mochten haar boek al lezen.

Laakkwartier geniet na van bekerstunt

Laakkwartier stuntte zondag in de districtsbeker door met 3-4 bij hoofdklasser TOGB te winnen. Roel Zandbergen, de trainer van de zondag-tweedeklasser, reageerde na afloop van het duel in Berkel en Rodenrijs nuchter. ,,In de competitie staan we veel te laag en we hebben een vrij aardige ploeg.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.