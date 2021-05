Gemist? Situatie gehandicapte Sabri schokt iedereen en oud-eigenaar Pancho Bar begint Beatstad Radio

Duitser Stefan crashte met zijn zeiljacht tegen de Scheveningse Pier: ‘Nooit bang geweest’ Stefan kijkt met een biertje in zijn hand naar de restanten van het zeilschip waarmee hij tegen de Scheveningse Pier crashte. ‘Stefarion’ is niet meer. De droom van een wereldreis blijft wel bestaan. ,,Ik ga zeker een nieuwe kopen.”

DI-RECT slotact Bevrijdingsfestival Den Haag: live-optreden vanuit Madurodam De Haagse band DI-RECT sluit Bevrijdingsfestival Den Haag aanstaande woensdag af met een live-optreden vanuit Madurodam. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. Het concert zal via verschillende websites te zien zijn en via Den Haag TV.

Haagse Fahd knalt met 120 tegen een paal, maar kan toch naar de Spelen: ‘Ik maak iets van mijn leven’ Fahd Zaouia is na een ernstig motorongeluk helemaal terug . De 23-jarige taekwondoka wil op de Olympische Spelen de eerste taekwondo-medaille ooit voor Nederland halen, maar vooral voor de Haagse Schilderswijk. ,,In deze wijk sta je vaak al 1-0 achter in de maatschappij, maar ik wil bewijzen dat je wel iets kan bereiken.”

Flinke brand in portiekwoning aan de Allard Piersonlaan: één woning onbewoonbaar De brandweer moest vannacht uitrukken voor een flinke brand aan de Allard Piersonlaan. De brand ontstond rond 01.00 uur in een slaapkamer van een portiekwoning op de derde verdieping.

Oud-eigenaar Pancho Bar begint Beatstad Radio Oud-eigenaar van de Panchobar Hans Borrias begint een online radiostation. Met Beatstad Radio wil hij toewerken naar een zender die continu muziek en reportages uitzendt waarbij de focus ligt op beat uit de jaren 60 . Als de techniek hem niet in de steek laat, hoopt hij dit weekeinde al voor het eerst van zich te laten horen via de site beatstadradio.nl.

417 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 2 mei.