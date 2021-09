Gemist? Skeletten kijken met virtual reality en toch geen straf voor toedienen foute bilfillers

Van Doorn niet langer verdacht van voorbereiden moordpoging Rutte

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is niet langer verdacht van het voorbereiden van een moordpoging op premier Mark Rutte. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

‘Verruil skinny jeans eens voor een sari’

Elegant en verleidelijk. Begin je eraan, dan is het voor het leven. Anjenie Madho en Sharmila Kanhai-Bansraj leren hoe je de traditionele klederdracht moet dragen. Een sari trek je namelijk niet zomaar aan, die drapeer je.

Twee dochters met een eetstoornis

Moniek Gordijn (51) coacht moeders die, net zoals zij, een dochter met een eetstoornis hebben. Sterker nog, de Nootdorpse heeft er niet één, maar twee.

Grafkelder Nieuwe Kerk geeft 300 skeletten prijs

Bij de archeologische opgravingen in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft worden zo’n 300 skeletten uit de periode 1750-1800 opgegraven. De operatie is in oktober klaar. Erfgoed Delft overweegt daarna een virtual reality toer te maken waarmee geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen in de grafkelder.

Rivierkreeft op drie plekken weggevangen

Delfland zet een nieuwe stap in de bestrijding van exotische rivierkreeften, die met hun graaf- en vreetgedrag schade toebrengen aan oevers en de waternatuur. Bij wijze van proef worden de dieren de komende jaren op drie plaatsen in het werkgebied van het waterschap weggevangen. De vraag is of de maatregelen effect hebben.

Karla K. (75) vrijgesproken voor verminking 12 vrouwen

Karla K. (75), de vrouw die bij twaalf vrouwen onbevoegd schadelijke bilfillers inspoot, is vandaag vrijgesproken. Het OM had tegen haar een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist en vond dat ze ruim 95.000 euro schadevergoeding moest betalen aan haar voormalige cliënten. De rechter besloot vandaag anders.

Erasmusvaart tussen Westland en Den Haag van de baan

De aanleg van de Erasmusvaart is van de baan. Deze verbinding tussen Westland en Den Haag blijkt volgens het Hoogheemraadschap van Delfland niet de meest efficiënte oplossing voor het waterbeheer in het gebied. Er zijn goedkopere opties om droge voeten te houden.

‘Het brengt mij heel veel’

Wind door het haar, vechten tegen de elementen en met een leeg hoofd over de golven stuiteren. Nog voor de zon opgaat, beginnen 450 kitesurfers donderdag in Hoek van Holland aan een monstertocht van 130 kilometer. Voor het donker moeten ze in Den Helder aankomen, mits de wind meewerkt.

60 jaar Golden Earring

Alles veranderde toen op 5 februari dit jaar bekend werd dat de gitarist van Golden Earring, George Kooymans, lijdt aan de ziekte ALS. Hierdoor besloot de legendarische Haagse rockband om na zestig jaar te stoppen. Ter ere van hun afscheid én 60-jarig bestaan is Golden Earring binnenkort te zien in Het Uur van de Wolf op NPO2.

