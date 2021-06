Gemist? Sloopkogel wordt opgepoetst voor Zuidwest en clubs gaan vrijdagnacht los

De sloopkogel wordt opgepoetst voor Zuidwest

In Den Haag wordt de sloopkogel opgepoetst om in Zuidwest ruimte te maken voor meer woningen. Een grote sloopactie van de Rotterdamse Tweebosbuurt leidt tot veel tegenstand. Niet minder dan vijf VN-rapporteurs klommen in de pen om hun zorgen over de rechten van de bewoners uit te spreken. Wat is het verschil met de Haagse plannen?

Clubs vinden ‘maas in de wet’ en gaan vrijdagnacht los

Maanden hebben ze erop moeten wachten. Dit weekend wordt de tap weer aangesloten en gaat de muziek vol aan. De kroegen en discotheken openen hun deuren. ,,Het is tien maanden geleden. Kijken of alles het nog doet.”

‘Ik heb er nooit over gepraat, omdat niemand er ooit naar vroeg’

Als prille twintiger zag Henk Rolff (94) dood en verderf in Nederlands-Indië. Terug in het Westland sprak hij er nooit meer over. Niemand vroeg hem er ook naar. Rolff is daarom maar wat blij dat er nu wel aandacht is voor veteranen. ,,Ik zie Veteranendag als een eerbetoon.”

Gezin van Robert-Jan woont noodgedwongen op 35 m2

In Delft verschijnt het een na het andere nieuwbouwproject. Maar er wordt vooral gebouwd in het hoge segment. Mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning blijven met lege handen achter.

Geweld tegen politie neemt toe

Een agent die een fiets in zijn rug krijgt, laserpennen die gebruikt worden om politiemensen in de ogen te schijnen en schoppen en trappen. De politie maakt zich zorgen om gewelddadige demonstraties, waarbij zogeheten Defend-groepen aanwezig zijn.

Delftse studenten ‘schrikken zich rot’ van verkrachtingscijfers

De Studentenraad van de TU Delft is zich ‘rot geschrokken’ van het rapport van Amnesty International waaruit blijkt dat 11 procent van de vrouwelijke en 1 procent van de mannelijke studenten in Nederland tijdens hun studietijd is verkracht. Er komt een campagne, en nieuwe studenten in Delft krijgen training om weerbaarder te worden op dit vlak.

‘Afwikkeling gaat nog wel even duren’

Een lichtpuntje voor de honderden Zoetermeerse gedupeerden van de toeslagenaffaire: wie ook nog eens met gemeentelijke schulden opgezadeld zit, krijgt die voortaan automatisch kwijtgescholden.

Grote delen van Den Haag korte tijd zonder stroom

Grote delen van Den Haag hebben deze ochtend korte tijd zonder stroom gezeten. Rond half elf viel de stroom uit. Na ongeveer een kwartier was het probleem opgelost.

