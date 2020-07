Gemist? Slordig HagaZiekenhuis op vingers getikt en ‘geen migranten’ in De Lier

Xtc-lab in een woonwijk

Een xtc-laboratorium in de oude groentezaak aan de Vlierboomstraat. De buren zijn kwaad. Hun argwaan was wel gewekt doordat het vertimmeren van de zaak zó lang duurde, maar dat ze letterlijk bovenop een drugslab woonden, vinden ze onbestaanbaar.

Privacy

Vorige week werd bekend dat het HagaZiekenhuis opnieuw niet goed was omgegaan met gegevens van patiënten. Privacyexperts waarschuwen dat slordig omgaan met gevoelige data écht niet kan. ‘Het medisch beroepsgeheim is belangrijk, zodat niemand bang hoeft te zijn om naar een zorgverlener te stappen.’

‘Geen migranten’

Er moet nog begonnen worden met de bouw, maar er is nu al weerstand tegen een nieuwe woonlocatie voor arbeidsmigranten in De Lier. ‘Geen migranten’, is er met graffiti op de kas van Paul Fransen geklad.

Gewoon mensen

Thomas Spruijt en Thijs de Jongh zijn nog steeds een beetje verbaasd. Hun organisatie ‘Gewoon Mensen’ bracht begin dit jaar in no-time 40.000 studenten op de been voor vrijwilligerswerk. Dat smaakt naar meer.

Verbod op Airbnb?

Woningeigenaren in Den Haag bieden, ondanks een verbod eerder dit jaar, nog steeds massaal woningen aan toeristen te huur aan. Op sites als Airbnb staan op dit moment honderden woningen te huur.

‘Het stinkt en trekt ongedierte aan’

Twee grote containers ‘sieren’ de tuinen van bewoners van De Leyens in Zoetermeer. Daar komt binnenkort een derde, knaloranje, bak bij voor plastic. Bewoners zijn allesbehalve blij. ,,Het ziet er rommelig uit en trekt veel ongedierte aan.”

Verkeersoverlast

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of het verkeersmodel van Groningen en Gent ook in deze stad een oplossing kan zijn voor de verkeersoverlast in de stad. De stad zou dan in meerdere sectoren moeten worden verdeeld, zodat automobilisten niet meer direct van de ene wijk naar de andere kunnen rijden. Dat moet dan via een rondweg.

5G-strijd in Den Haag

Het gevecht om razendsnelle surfers binnen te halen, is losgebarsten. T-Mobile zette vandaag in Den Haag het 5G-netwerk aan. Ook KPN startte vandaag met de nieuwe techniek. Concurrent Vodafone bood dat al eerder aan.

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen in Den Haag en omstreken zijn gemaakt.