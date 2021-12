Gemist? Sportclub Quick verliest vier leden in ruim een week en zoontje van 3 stak per ongeluk huis in brand

Sportclub Quick verliest vier leden in ruim een week

De Haagse sportclub club Quick is in rouw. In ruim een week tijd overleden maar liefst vier leden. De praatjes langs de lijn zijn er nu niet, terwijl dat normaal zo helpt om verdriet verwerken. Hoe rouw je in coronatijd?

Zoontje van 3 stak per ongeluk huis in brand, gezin van zeven kinderen zoekt nieuwe woning

Ze zijn ten einde raad. Zoals het er nu uitziet staan Jermy Soekhlal (37) en Precillia Crawford (30) en hun zeven jonge kinderen rond de feestdagen op straat. ,,Hopelijk kan iemand ons helpen.”

Ondernemers Delftse Hout regelen beveiliging

Het is er heerlijk rustig en groen, en dus dé plek om een mooie winterse wandeling te maken: de Delftse Hout. Maar wanneer de avond valt, gebeuren er dingen die niet in de haak zijn. Tenminste, dat vermoeden ondernemers in de omgeving van de Delftse Hout. Ze hebben daarom zelf een beveiligingsbedrijf ingehuurd.

Rugstreeppad blokkeert bouwproject

De kleine rugstreeppad plaatst de bouwers van vijfhonderd woningen in Monster voor grote uitdagingen. Nadat de voorbereidingen afgelopen zomer werden stilgelegd, mag de bouw pas in de loop van volgend jaar worden hervat. De bouwontwikkelaars krijgen een ontheffing, maar de eerste paal mag pas de grond in na een flink aantal investeringen om de diersoort te ontzien.

Wat Elise hier op het doek zet, speelt Margin op zijn piano in New York

Hoe klinken groen, blauw, rood en geel? Een New Yorkse pianist raakte geïnspireerd door een schilderij van de Zoetermeerse kunstenares Elise Eekhout en zette het op muziek.

Black Friday-steekpartij was gevolg van ggz-bezuiniging

Luis P. had een verleden met psychische problemen en meerdere geweldsincidenten. Tijdens de koopdrukte van Black Friday 2019 stak hij in de Grote Marktstraat om zich heen en verwondde drie tieners. Hoe kon het zo mis gaan?

Den Haag scheldt rente van leningen aan duizenden ondernemers kwijt

De gemeente Den Haag scheldt de rente kwijt van leningen die duizenden ondernemers vorig jaar hebben afgesloten in het kader van de coronamaatregelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) scheldt namelijk alleen de rente over 2021 kwijt. Het gemeentebestuur wil hen zo tegemoetkomen.

Red Bull ook ‘wereldkampioen zwerfvuil’: ‘Hé Max, kom je een dagje blikjes rapen?’

‘Hé Max, kom je een dagje Red Bull-blikjes rapen?’ Michiel van Zuijlen uit Den Haag ergert zich kapot aan het straatvuil van de sponsor van Formule 1-topper Max Verstappen. Hij nodigt daarom de kersverse wereldkampioen uit om samen met hem een dagje Red Bull-blikjes van straat te komen rapen. ‘Red Bull is ook wereldkampioen zwerfvuil’

Kerstvakantietas als alternatief voor ballenbakbezoek

De vervroegde kerstvakantie is begonnen en dat betekent: veel vrije tijd met hele gezin. Maar nu Nederland weer op slot zit, zijn veel uitjes niet mogelijk. Geen idee hoe de lege dagen in te vullen? Bibliotheek Westland biedt vermaak met de Kerstvakantietas. Mooie bijkomstigheid is dat het kinderen ook nog eens helpt bij het maken van voldoende leeskilometers.

Schoolverhalen die het verdienen om bewaard te blijven gebundeld in boek

Er is een tijd geweest dat roken voor de klas heel gewoon was en leerlingen in een ‘dommenrijtje’ zaten omdat ze veel fouten maakten in hun dictee. Deze verhalen komen naar boven in het boek Mijn leraar vertelde eens. Met een bijzondere gastles.

Guus Vogels van twee gouden olympische plakken naar de ‘veteranen’ van HBS: ‘Wie had dat gedacht?’

Bij de Klassieke Veteranen van HBS in Den Haag weet je soms niet wat je ziet. Het is een team vol vedetten uit de Haagse regio, waaronder tweevoudig Olympisch hockeykampioen Guus Vogels en de nieuwe aanstaande hoofdtrainer van de ‘Kraaien’. En dat ze het allemaal nog kunnen, is een understatement.