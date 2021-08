Gemist? SSV Toofan verbijsterd na overlijden van voorzitter Johan en drie Hagenaars vast voor incident in Vught

‘Hij stond voor iedereen klaar’

Voetbalclub SSV Toofan is in shock door het tragische overlijden van voorzitter Johan Gangadajal (82). De man raakte vrijdagmiddag zwaargewond bij een tramongeval op de Monseigneur van Steelaan in Voorburg en overleed kort daarna in het ziekenhuis. ,,Dit is verschrikkelijk’’, zegt bestuurslid Basant Chitan.

Kerkklok Voorburg moet zwijgen

En toen was het stil. Na 75 jaar luiden de klokken van de Sint Martinuskerk in Voorburg sinds gisteren (bijna) niet meer. Vier klagers kregen gelijk. De rest voelt zich tekort gedaan. ,,We leven hier met de klok.”

Geen Toscane dit jaar, maar op vakantie in Zoetermeer

Zoetermeer als vakantiebestemming is misschien niet de eerste gedachte die opkomt, maar kan op veel enthousiasme rekenen. Deze zomer is van alles volgeboekt. ‘We zijn helemaal volgeboekt’

Meer camera’s in Den Haag

De gemeentelijke camera’s en de camera’s van de scanauto’s zouden direct gekoppeld moeten worden aan het kentekensysteem van de politie. Dat stelt Groep De Mos voor, die verwijst naar de snelle aanhouding van de verdachten die Peter R. de Vries zouden hebben doodgeschoten in Amsterdam.

‘Het voelt zo onwerkelijk, zo onrechtvaardig’

Janet (51) uit Hoek van Holland is vrijdag overleden aan haar verwondingen. Dat laat haar familie dit weekend weten. Janet, een geliefde medewerkster van Bloemenwinkel Pluis aan de Stationsweg in Den Haag, werd dinsdagavond aangereden door een vluchtende automobilist op de Noordlandseweg in ‘s-Gravenzande en raakte daarbij ernstig gewond. ‘Ze heeft de afgelopen dagen gevochten voor haar leven, maar heeft de strijd verloren.’

Hagenaars vast voor incident in Vught

De drie mannen die zaterdagmiddag na een wilde achtervolging op de A12 bij Zoetermeer zijn aangehouden, zitten nog vast. Het gaat om een man van 21 en twee mannen van 23 jaar uit Den Haag. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een incident eerder die dag in Vught. Van de gewonde man, waar de politie naar op zoek is, ontbreekt nog steeds ieder spoor.

Starter of kleine beurs?

Nieuwe koopwoningen die bedoeld zijn voor starters en middeninkomens, blijken voor deze groep onbereikbaar. Dat concludeert GemeenteBelang Westland (GBW) op basis van informatie van teleurgestelde woningzoekenden. Het gaat om woningen in projecten in De Lier, waar de komende jaren achthonderd woningen verrijzen.

Jeugdtrainer trots op olympisch debuut Zoë Sedney

Atlete Zoë Sedney geldt als jaren als groot talent op de 100 meter horden. Zaterdag volgde de ultieme bevestiging met het debuut van de 19-jarige Zoetermeerse op de Olympische Spelen. Haar oude jeugdtrainer keek vol bewondering toe.

Mijn Allessie

Een techneut als John van der Spek (61) kan niet anders dan houden van Porsche. De liefde voor deze machines werd aangewakkerd door zijn vroegere baas, die hem zijn eerste schonk. Zijn tweede is echter zijn allessie: de 928 GTS, waarvan er maar een paar rondrijden in Nederland.

