Gemist? Staatsbosbeheer niet blij met boeren die Malieveld oprijden en Kijkduin krijgt nieuwe speelboot

Staatsbosbeheer is ‘not amused’

Honderden boze boeren zijn vanmiddag dwars tegen een verbod in toch weer met hun trekkers het Malieveld opgereden. Staatsbosbeheer is ‘not amused’. De schade wordt verhaald op de organisatie. Trekkers scheurden ook over het strand, waar veel badgasten lagen, en over het fietspad dichtbij het Malieveld.

Laatste kan van zeiler Nicholas Heiner

Het wordt zijn laatste kans. Als Nicholas Heiner nog met een olympische medaille om zijn nek wil staan, dan moet het deze zomer gebeuren. De Finn-klasse waarin de Haagse zeiler actief is, is in 2024 geschrapt. En wat moet een man die zijn hele leven lang in deze watersport wil blijven, dan doen?

Sterfgevallen door corona

Sinds de uitbraak van corona zijn er in Den Haag en acht omliggende gemeenten meer dan duizend mensen overleden als gevolg van het virus. Om precies te zijn telde de regionale GGD tot deze week 1029 sterfgevallen. Dat is zo’n een op de duizend inwoners in de regio Haaglanden.

Zaak Delftse coffeeshopaanslagen uitgesteld

Het hoger beroep van de twee aanslagplegers op twee Delftse coffeeshops in 2018 wordt door rechters van het Haagse gerechtshof nogmaals uitgesteld. De 25-jarige Hagenaar Dean P. zou sinds gisteravond met coronaklachten kampen en kon daarom vandaag niet bij de zitting zijn. ,,Het is volstrekt ongeloofwaardig”, fulmineerde de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM).

Vissers halen opgelucht adem

Sport- en hobbyvissers kunnen binnenkort weer als vanouds urenlang vissen op het Zuidelijk Havenhoofd bij Duindorp. De maximale parkeerduur van twee uur bij het parkeerterrein daar wordt teruggedraaid. Door de maatregel bleven vissers weg en dreigde onder meer de bekende hengelsportwinkel van Nico van der Lee in Duindorp ten onder te gaan. ,,Nu komen ze allemaal terug!’’

Oplichter voor de rechter

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen een 19-jarige Hagenaar vanwege oplichting van oudere mensen. Als zogenaamde bankmedewerker zou hij er met de pinpassen van zijn slachtoffers vandoor zijn gegaan. Vervolgens heeft hij daar geld mee opgenomen. Een 79-jarige man uit Zoetermeer werd zo 11.000 euro lichter gemaakt.

Kijkduin krijgt nieuwe speelboot

De weggehaalde speelboot van Kijkduin was volgens de richtlijnen levensgevaarlijk. Uit inspectie zou zijn gebleken dat kinderen verlamd zouden kunnen raken of zelfs kans hebben op overlijden. De gemeente is inmiddels offertes aan het opvragen voor een nieuw scheepje.

Quinty doneert vlecht

Als ze volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat, moet Quinty Scholtes (12) wel zelf haar eigen haar kunnen doen in plaats van haar moeder en daarom moest er maar een flink stuk van die ellenlange lokken af, vond ze zelf. Maar dat mooie haar weggooien is geen optie en dus gaat liefst veertig centimeter van de haardos naar Stichting Haarwensen, die er prachtige pruiken van kan maken voor kinderen die door een ziekte kaal zijn geworden.