Gemist? Statushouders zijn onaangekondigde invallen zat en vroeg pieken in de club met nieuwe maatregelen

Miljoenenverbouwing Rijswijk

Nu er wéér bijna twee miljoen extra nodig is voor de verbouwing van het oude stadhuis van Rijswijk en de totale kosten oplopen van ruim 30 naar bijna 39 miljoen euro, is het klaar voor de lokale VVD: ‘Stop met het project en reserveer er ruimte voor woningen die keihard nodig zijn’.

Elia terug naar ADO

Het hoge woord is eruit. Eljero Elia gaat vanaf vandaag meetrainen met de selectie van ADO Den Haag. Het nieuws komt niet zomaar uit de lucht vallen. De club was namelijk al enige tijd in gesprek over de mogelijke terugkeer van de 34-jarige voetballer.

Brand hennepkwekerij Moerwijk

Tegen een echtpaar dat in de Haagse Rederijkerstraat een hennepkwekerij in een onbewoond appartement onderhield, heeft het openbaar ministerie acht maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, geëist. Hun schoonzoon die voor de plantjes zorgde, hoorde 240 uur werkstraf eisen. De kwekerij werd in november ontdekt, toen de zaak in lichterlaaie stond.

Slagveld Prinsjesdag 1932

Prinsjesdagen verlopen doorgaans heel gemoedelijk onder een oranje zonnetje. Maar de viering van 1932 staat in de boeken als de meest rumoerige ooit. Er vallen tientallen gewonden en een verkeersagent overlijdt. Den Haag is een slagveld.

School zonder ‘fabrieksonderwijs’

Als het aan de Casa Tweetalige Montessorischool in Pijnacker ligt, opent zij in het dorp ook een middelbare school. ,,Wij willen af van dat fabrieksonderwijs. Er is meer dan van lokaal naar lokaal hollen en toetsen halen.”

Het werd bijna weer een Prinsjesdag als alle andere

Kom op Prinsjesdag níet naar Den Haag, klonk het de afgelopen weken steeds. Bijna iedereen gaf gehoor aan dat verzoek. Maar sommigen wilden het Feest van de Democratie toch niet missen, waardoor het bijna weer een gewone derde dinsdag van september werd. Van Vlemmix tot dames in klederdracht. Ze waren er allemaal.

Statushouders in SoZa zijn onaangekondigde ‘invallen’ beveiligers zat

Statushouders die gehuisvest zijn in SoZa, het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, klagen dat ze slecht worden behandeld door de verhuurder van het gebouw. Ze mogen bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de lift in het zes verdieping hoge complex. Ook worden hun kamers geregeld onaangekondigd, ook ’s nachts, doorzocht. ,,We schrikken ons elke keer dood.’’

Cel geëist tegen man (41) die volgens OM moskee in brand stak, verdachte ontkent

De dakloze Johan R. (41) die volgens het Openbaar Ministerie (OM) op 3 april de brand bij moskee Assalam aan de Antwerpseweg in Gouda aanstak, moet achttien maanden celstraf krijgen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De Hagenaar blijft ontkennen dat hij die brand stichtte, maar daar denkt de aanklager anders over.

Vroeg pieken in de club met nieuwe maatregelen

Tegen elkaar aangeplakt met je vrienden bij de bar staan. Dat is vanaf zaterdag weer mogelijk. Voor de clubs is er eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel. Met de versoepelde coronamaatregelen is er geen maximumaantal bezoekers meer. Wel blijft de sluitingstijd om middernacht en is een coronatoegangsbewijs verplicht. Al zijn er horecaondernemers die om dat laatste niet gaan vragen. Hoe gaan de clubs in onze regio dit bolwerken?

Blijven of vluchten? Kamela Sarwar geeft tips aan nieuwkomers

Blijven of vluchten? Het was een hartverscheurende beslissing die Kamela Sarwar ruim acht jaar geleden moest nemen. Toen de taliban hoorde dat er een kritisch boek in haar woning lag, wist ze: in Afghanistan ben ik niet meer veilig. Ze liet haar huis en zelfs haar jongste kinderen achter en woont nu in Monster. ,,In mijn somberste momenten hield het eten van echte Hollandse pannenkoeken me op de been.”

Bewoners Europaweg worden al jaren gek van herrie door tunnelbak

Maximaal 30 kilometer per uur op de Europaweg? Sommige bewoners zien het als dé oplossing voor de geluidsoverlast rond de veelgebruikte tunnelbak in het centrum van de stad.

Björn Lugthart aan de bak als burgemeester

Een select gezelschap van intimi wist ervan, voor alle anderen was de benoeming van Björn Lugthart (41) als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp maandagavond een grote verrassing. ,,Ik krijg hartverwarmende reacties vanuit Rijswijk, mensen vinden het jammer dat ik ga.”

