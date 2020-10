Gemist? Steeds meer werklozen en moeten kinderen in de kerstvakantie naar school?

Mondkapjes steekproef

AD Haagsche Courant hield vanmorgen gelijktijdig een steekproef bij de vier grootste vestigingen van Albert Heijn in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Naaldwijk. Nog niet iedereen is overtuigd van het nut ervan, maar het aantal mondjeskapjes neemt gestaag toe.

‘Bronovo is ongeschikt voor de opvang van coronapatiënten’

Bronovo openen als ziekenhuis voor coronapatiënten, zoals vandaag door Groep de Mos wordt gevraagd, is onmogelijk. ,,Het ziekenhuis is daar niet op ingericht, het heeft geen intensive care en daarmee niet de specialisten en verpleegkundigen die nodig zijn voor de opvang van coronapatiënten.”

Steeds meer werklozen in Den Haag

Het aantal Hagenaars in de bijstand neemt door de coronacrisis toe. De gemeente Den Haag probeert deze steeds groter wordende groep werkzoekenden, samen met MKB Den Haag, zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan te helpen. Werkgevers kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen als ze iemand in dienst nemen.

Scholieren moeten wennen aan mondkapjes

Delft groeide onlangs uit tot een flinke haard van coronabesmettingen. De invoering van mondkapjes op de middelbare scholen komt volgens velen als geroepen. ,,Het is nu een advies. Maar als leerlingen er te vrijblijvend mee omgaan, komt er een verplichting.”

Moeten kinderen in de kerstvakantie naar school?

De achterstanden onder een deel van de Haagse leerlingen zijn tijdens de coronacrisis zó hard opgelopen, dat er een kerstschool moet komen in de stad. Daarvoor pleit de Haagse PvdA. ,,Zodat ieder kind volledig bijgespijkerd 2021 in kan gaan.”

Zorgen om islamitische school die zich ook in Den Haag wil vestigen

De Onderwijsinspectie maakt zich ernstige zorgen of het ooit nog goed komt op het Rotterdamse Avicenna College, dat zich ook in Den Haag wil vestigen. In een rapport concludeert de inspectie dat conflicten ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Geen nieuwjaarsduiken in ’s-Gravenzande en Monster

Wie had gehoopt het jaar 2021 met een frisse duik te kunnen beginnen, kan die plannen voorlopig in de ijskast zetten. De nieuwjaarsduiken in ‘s-Gravenzande en Monster vallen door corona volledig in het water. ,,Het is niet te organiseren.”

Hoogbejaarde grootouders

Nadat ze een aangrijpende documentaire maakten over een particuliere gevangenis in Zuid-Afrika zijn Ilse en Femke van Velzen weer even terug in Delft. Dicht bij huis bereiden de tweelingzussen zich voor op een film over hun hoogbejaarde grootouders, van wie de één wel in een verpleeghuis geplaatst kan worden en de ander niet. ,,Nu dreigen twee mensen na bijna 73 jaar samen te zijn geweest uit elkaar te worden gerukt.’’

