Gemist? Steekpartij in Scheveningen en zomerscholen in Den Haag stampvol

Steekpartij op De Pier

Bij een steekpartij aan het begin van De Pier in Scheveningen is vanavond een gewonde gevallen. Dat meldt de politie, die twee mensen aanhield. De steekpartij gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van een wafelkraam. Onder meer een traumahelikopter landde op het strand om eerste hulp te verlenen.

Zomerscholen in Den Haag vol

De Haagse zomerscholen zitten dit jaar allemaal stampvol . De behoefte aan extra lessen is groot, omdat veel kinderen de afgelopen maanden een flinke onderwijsachterstand hebben opgelopen. De Excellent Academy, die al jaren bijlessen verzorgt voor kinderen in Den Haag, heeft het dan ook drukker dan ooit. ,,Bij ons gaat het echt om het wegwerken van achterstanden.’’

Chaos op Scheveningen

Massaal zochten zonaanbidders dit weekend Scheveningen op. Helemaal goed ging dat niet. Tientallen zwemmers raakten in de problemen voor de kust, twee van hen overleefden dat niet. En dan was er nog de verkeersregelaar die met een ploertendoder op zijn hoofd werd geslagen.

Vieze busjes vervangen door bakfietsen

Steeds meer ondernemers en instellingen in deze regio stappen over op de bakfiets. Dat is niet alleen duurzamer, maar is ook praktischer op plekken waar het druk is en weinig vrije parkeerplekken zijn. ,,Ik fiets nu lachend de file voorbij.’’