Gemist? Stille tocht en protest voor overleden Pawel en is plastic scheiden bezigheidstherapie?

Is plastic scheiden bezigheidstherapie?

In Den Haag worden inwoners vriendelijk doch dringend verzocht plastic van restafval te scheiden zodat dit gerecycled kan worden. Maar afvalverwerker AVR doet naderhand ook nog aan nascheiding. Is plastic scheiden daarmee geen bezigheidstherapie? Lees het in de rubriek Vraag bij het nieuws.

Stille tocht en protest voor Poolse Pawel (39)

Pawel Bernat (39), de Poolse man die twee weken geleden om het leven kwam bij het tramdrama in de Haagse wijk Ypenburg, wordt vandaag herdacht met een stille tocht door Den Haag. De tocht is niet alleen een eerbetoon aan het slachtoffer, maar ook een protest tegen geweld tegen dak- en thuislozen. Bernat had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Man (38) zwaaide in druk winkelcentrum met mes en ‘wilde dood’

Hij was angstig en mogelijk onder invloed van drugs toen hij met een mes rondzwaaide in een afgeladen winkelcentrum in Leidschendam. Raymon S. (38) bedreigde in mei in de Mall of the Netherlands negen mensen en hoorde daarom gisteren negen maanden cel eisen.

Lokale lockdowns in kwetsbare wijken?

Gaat de wijk Transvaal straks in een lockdown? Komt er een mondkapjesplicht in Moerwijk? Om het coronavirus opnieuw de kop in te drukken sluit het kabinet hyperlokale maatregelen niet uit. Maar in de hofstad is de politiek nogal huiverig: ,,Mensen buiten de maatschappij plaatsen is nooit een oplossing.’’

‘Strenger zijn voor ongevaccineerden? Doe niet zo gek!’

Hoezo heftige verdeeldheid? Op de Haagse Markt zien zelfs volledig gevaccineerde dragers van mondkapjes bar weinig in strengere coronamaatregelen voor ongeprikten. ,,Het voelt toch een beetje alsof je tegen een zwart iemand zegt: Jij mag niet meedoen. En tegen een wit iemand: Maar jij wel.”

Ballet, streetdance of breakdance? Zó ouderwets!

Op ballet, streetdance of breakdance? Nee, TikTok is dé nieuwe dansstijl. Dansscholen hebben TikTok dance nu zelfs in hun lesrooster opgenomen.

‘Moeite met van A naar B lopen’

Sneller buiten adem, slechtere motoriek en zelfs moeite hebben met van A naar B lopen. Sportkenners zijn geschokt door de gevolgen van het gebrek aan beweging op kinderen. Tijdens de twee coronajaren zijn ze achteruit gegaan. ,,Ze hebben moeite om een schouderduw tijdens het voetballen op te vangen.”

George (68) emigreert voor de liefde naar Brazilië

Slechts vier bezoeken aan Brazilië deden molenaar George Middendorp besluiten een nieuw leven te beginnen in een land waar hij de taal amper spreekt en waar hij amper sociale contacten heeft. Toch heeft de 68-jarige Westlander dit over voor maar één persoon: zijn grote liefde, Elizabete.

Niels Blaak (29) werd getroffen door leukemie

De wereld van de doorgaans superfitte Niels Blaak (29) stond vorig jaar zomer in één klap stil. Bij de hockeyer van HDM uit Den Haag werd leukemie vastgesteld. Blaak zat in een diep dal, viel 21 kilo af, maar droomt stiekem weer van sporten op het hoogste niveau. ,,Er waren momenten dat ik dacht dat ik er niet meer bovenop zou komen.”

‘Ik heb nóg spijt dat ik haar naar slachthuis bracht’

Boeren hebben geen goed imago, merkt Jacqueline van Staalduinen. De boerin toont in haar veelgelezen koeienvlog dat boeren écht wel het beste met hun dieren en de natuur voor hebben. ‘We zien onze koeien niet als producten, zoals men soms denkt. Laatst heb ik er eentje naar het slachthuis gebracht en daar heb ik nóg spijt van’.

Eva en Jeremy verruilen Randstad voor Middelharnis

Eva en Jeremy Rens verkopen hun eengezinswoning aan de Eksterlaan in Leidschendam. Hun droom van een vrijstaand huis met riante tuin gaat uitkomen, in Middelharnis. Wij gingen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.

