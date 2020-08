Gemist? Stille tocht tegen kinderhandel en -misbruik en gezin bouwt school na met Lego

Stille tocht vanaf het Malieveld om aandacht te vragen voor kindermisbruik en -handel

Vanmiddag is er een stille tocht gehouden op en bij het Malieveld om aandacht te vragen voor kinderhandel en kindermisbruik. De organisatie was in handen van Freedom For The Children NL.

Jasper is schizofreen en wiet maakt het er niet beter op: ‘Het heeft zijn ziekte alleen maar erger gemaakt’

Af en toe overvalt Aart Fokkema, voorzitter van de Familieraad van Parnassia een intens gevoel van verdriet. Plotseling. Soms juist als hij iets plezierigs hoort. Zijn zoon Jasper die aan schizofrenie lijdt, zal nooit zomaar spontaan nog iets leuks meemaken. Wiet maakt alles nog eens erger. Hij pleit voor een veel strengere aanpak van deze in zijn ogen ‘harddrug’.

Twee succesvolle oud-bewoners blikken terug op hun jeugd in Schilderswijk

Nachtenlang stond de Schilderswijk op z’n kop, het jeugdhonk fikte af en agenten werden met stenen bekogeld. Waarom? Twee succesvolle oud-bewoners kijken terug op hun jeugd in de beruchte buurt.

Kermis in De Lier zaterdag tóch langer open, Naaldwijkse kermis volgende week tot 23.00 uur

De kermis in De Lier mag zaterdagavond tot 21.00 uur open zijn. Dat is gelijk aan de sluitingstijd van het uitverkochte terras bij Valto. Nog langer open kan volgens de gemeente niet omdat de capaciteit van de hulpdiensten daar niet op berekend is.

Lockdown Lego: ‘Nu de kinderen niet naar school kunnen, halen wij die maar in huis’

Het vakantiegeld van Marieke de Mos en haar gezin gaat dit jaar niet op aan een reis, maar aan stenen. Want toen in maart de kinderen niet naar school konden, bedacht het gezin: dan halen we de school gewoon in huis. Na een half jaar is de lego-versie van de Montessorischool Waalsdorp bijna af.

Koninklijke onderscheiding voor Verburch-vrijwilliger Peter van Leeuwen

Peter van Leeuwen heeft op zaterdagmiddag uit handen van locoburgemeester Piet Vreugdenhil een koninklijke onderscheiding gekregen. De Poeldijker werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de daarbij behorende versierselen werden hem uitgereikt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Jan van der Valk Sporthal in Poeldijk.

Oldtimer verwoest door brand in de Van Musschenbroekstraat

Vanmorgen is een oldtimer, die geparkeerd stond in de Van Musschenbroekstraat, verwoest door brand. Het incident gebeurde rond 04.30 uur ter hoogte van de Drebbelstraat.

Veel coronamaatregelen getroffen om Tropical Pleasure bij Silverdome door te laten gaan

Organisatoren van Tropical Pleasure in Zoetermeer hebben veel coronamaatregelen genomen om het feest door te laten gaan. Het feest vindt dit weekend plaats op het parkeerterrein bij Silverdome. Het is het eerste festival sinds het coronavirus.

Ergernis en angst over misbruik van deelscooters in Delft

Her en der in plantsoenen of op stoepen neergekwakte deelscooters van GO Sharing en Felyx, leenfietsen die overal en nergens op de grond liggen en scooters die in brand worden gestoken: de ergernis én angst bij bewoners in Delft neemt zienderogen toe. ,,Straks gaan er weer een paar in de fik. Dit kan zo niet langer.”