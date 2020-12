Gemist? Storm Bella zorgt voor veel schade en Justine le Clercq was prostituee en overvaller

Storm Bella raast over de regio: hulpdiensten rijden af en aan

Vandaag raast storm Bella door de regio. Langs de westkust woedt een zuid- tot zuidwesterstorm. Op verschillende plaatsen is windkracht negen gemeten, meldt Weerplaza. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. De ANWB waarschuwt voor omgevallen bomen op wegen. In Den Haag en omstreken is al een flink aantal meldingen binnengekomen van stormschade. Hulpdiensten rijden af en aan.

Justine le Clercq was prostituee en overvaller: ‘Ik wist wie ik aan de haren moest sleuren om te overleven’

Kijk een overvaller recht in de ogen en ga van je laatste tientje soep eten in Des Indes. Het leven als overvaller en prostituee heeft Haagse schrijfster Justine Le Clercq veel geleerd. Zonder schroom deelt ze haar scherpe analyses.

Keihard nodig nu: speciale ambulance om aan de beademing vervoerd te worden

Tim Jansen is medisch specialist op de intensive care van het HagaZiekenhuis en mede-oprichter van de speciale ic-ambulance waarmee mensen aan de beademing van het ene naar het andere ziekenhuis in de regio kunnen worden gebracht.

Meerdere auto’s in brand in Den Haag en Nootdorp en vandalen blazen brievenbusportaal op

Meerdere auto’s zijn gisteravond en vannacht in vlammen opgegaan. Ook wisten vandalen een brievenbusportaal op te blazen met zwaar vuurwerk.

Overval op avondwinkel Bouda in Rijswijk: politie nog op zoek naar verdachte

Een nog onbekende man heeft zaterdagavond een overval gepleegd op avondwinkel Bouda aan de Haagweg in Rijswijk. De overval vond rond 17.30 uur plaats.

Het ijs is weg, maar ijshockeyclub Zoetermeer Panters had graag willen spelen

Ze kregen de topsportstatus, waardoor trainen weer mogelijk was. Eindelijk leek de BeNe League na maanden van uitstel zicht op de start van de competitie te hebben. Maar de Nederlandse ijshockeyclubs, waaronder Hijs Hokij en Zoetermeer Panters, hebben toch besloten om dit seizoen niet meer te spelen. En ook al ligt er in de Silverdome geen ijsvloer meer, Panters had het liefst wel gespeeld.

Geen lotje meer in ruil voor oude kerstboom

Deze keer verloopt de inzamelactie van kerstbomen anders dan in voorgaande jaren. Toen was het prijs bij het inleveren van oude kerstbomen. Zoetermeerders die dat deden, kregen namelijk een lotje overhandigd en maakten kans op een Nintendo Switch spelcomputer of een restaurantbon.

Goed gesprek met tieners en hondenpoepbak weg: Pijnacker-Nootdorp hoopt op rustige jaarwisseling

De gemeente Pijnacker-Nootdorp roept ouders op om voorafgaand aan oud en nieuw ‘een goed gesprek’ met hun tienerkinderen te voeren. De kern van de boodschap is, dat er vanwege de coronamaatregelen weinig is toegestaan. Samenscholingen van jongeren zijn verboden, net als het afsteken van vuurwerk. De politie kondigt aan flink tegen overtreders op te treden.

Zwartendijk vier weken langer afgesloten door vertraging werk aan turborotonde

De werkzaamheden aan de nieuwe rotonde bij de Zwartendijk in Monster zijn vertraagd. Daardoor blijft de weg vier weken langer afgesloten. Het project in zijn geheel loopt geen vertraging op.

