Gemist? Storm Corrie zorgt voor schade in Haagse regio en ADO slaat nog toe op ‘Deadline Day’

Als het stormt moet je op Scheveningen zijn: ‘Auto’s weggehaald, we dachten dat die weg zouden spoelen’

,,We hebben onze auto’s weggehaald, want we dachten dat die weg zouden spoelen”. Chantal van uitzendbureau Team Intro op de kade van de Scheveningse haven wijst het aan vanaf het terras van het bedrijf. Storm Corrie speelt wild met haar lange haar. ,,Ik werk hier nu vier jaar, maar zo hoog als vandaag heb ik het water niet gezien.”

Storm Corrie in Haagse regio: stuurloos schip Julietta D vaart met sleepverbindingen voor de kust

LIVE | Storm Corrie raast maandag door het land. Voor de provincie Zuid-Holland geldt code geel en de ANWB waarschuwt om voorzichtig te zijn. En: het onbemande schip Julietta D vaart vanavond voor de Haagse kust, reddingsboten proberen het schip onder controle te krijgen. Volg hier alle ontwikkelingen.

ADO haalt met Alessandro Damen de gewenste doelman, Sem Steijn blijft ‘honderd procent’

ADO Den Haag heeft Alessandro Damen aangetrokken. De 31-jarige keeper wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Heracles Almelo. Daarmee speelt de Haagse club in op het wegvallen van Luuk Koopmans, die afgelopen dinsdag tegen Excelsior een zware schouderblessure opliep.

Zorgen bij Hagenaars over metamorfose van Zuidwest: ‘Grootse plannen kunnen ook groots mislukken’

Ze heeft er bar weinig vertrouwen in. Kristin de Winter vreest dat de beoogde metamorfose van Den Haag Zuidwest op een drama gaat uitlopen voor de kwetsbare wijken en haar bewoners. Namens een nieuwe bewonersgroep doet ze een ultieme poging het tij voor de Dreven, Zichten en Gaarden te keren.

Syenne (15) ging slapen, toen ze wakker werd was haar bot gebroken

Een ongeluk zit voor in Syenne de Groot in een klein hoekje. Een val of misstap is genoeg voor een botbreuk. Sterker nog: er hoeft niet eens een ongeluk aan vooraf te gaan. De 15-jarige Nootdorpse is ook wel eens wakker geworden met letsel. ,,Toen ik ging slapen was er nog niets aan de hand.”

Laurens (17) maakt alles dat hij nodig heeft met zijn 3D-printer

Voor zijn zestiende verjaardag kreeg Laurens (inmiddels 17) een 3D-printer. Geen idee wat hij ermee moest. ‘Ik wist niet eens hoe dat ding aan ging’. Maar na urenlang Youtube-instructies kijken, wist hij een naambordje te printen voor een pasgeboren baby van een familielid. Een jaar later verdient hij zijn geld met het printen van allerlei objecten voor klanten.

Bekende sporters op kieslijsten lokale partijen: ‘Stemkanonnen zullen het niet worden’

Raymond van Barneveld deed het, Tom Beugelsdijk wilde het en nu wagen oud-profvoetballers Lex Immers en ‘Sexy Lexie’ Schoenmaker het. Als lijstduwer op een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Het getuigt van weinig zelfvertrouwen als je een beroemdheid nodig hebt om stemmen te trekken.”

Graziëlla (40) is zes als broer uit huis wordt geplaatst: ‘We speelden elke dag samen, en ineens was hij weg’

Ze is zes jaar als haar autistische broer uit huis wordt geplaatst. Achteraf was dit een allesbepalende gebeurtenis in haar leven. Graziella (40) cijferde zichzelf vanaf dat moment weg, bang om ook uit huis geplaatst te worden. Bang om haar ouders verder te belasten. Als therapie schreef ze er een boek over: ,,Hoop dat anderen eerder uit die overlevingsstand kunnen komen.”

Wie skate er nog in Zoetermeer? ‘Parken zijn verouderd en onveilig, je bent zo een vinger kwijt’

In Zoetermeer skaten? Dan is het oppassen geblazen. Hét skatepark van de stad is volgens skaters onveilig en al jaren toe aan vernieuwing. ,,Als je valt, lig je helemaal open.”

Zij durven het aan ondanks Brexit: Nederlandse ondernemers willen Britse markt veroveren

Ondernemen in het Verenigd Koninkrijk is op dit moment wel het laatste waar veel Nederlandse ondernemers aan denken. Door de brexit is er veel onzekerheid. Veel internationale bedrijven zijn daarom juist vertrokken. Maar in Den Haag durven ze die sprong wel te nemen. ,,In het beste scenario zouden we onze omzet kunnen verdubbelen.’’

Zouden CO-melders net als rookmelders verplicht moeten worden?

In aanloop naar de rookmelderplicht op 1 juli, wordt Nederlanders op het hart gedrukt om de brandveiligheid in hun huis op orde te krijgen. Maar hoe zit het eigenlijk met CO-melders? Ook koolmonoxidevergiftiging eist immers ieder jaar weer slachtoffers, zoals in Den Haag afgelopen oktober.

Jeroen maakte van zijn hobby zijn vak: ‘Niet slecht gedaan, voor een jongen met alleen een pasfotodiploma’

Jeroen verliet, zonder diploma, de Thomas More Mavo in Voorburg. Hij was slim maar had niet voldoende zitvlees. Jeroen hield van brommers en motoren, van sleutelen en met z’n handen werken. Bij de Staatsdrukkerij werd hij door oude rotten opgeleid tot boekbinder. Na het vervullen van zijn dienstplicht maakte hij van zijn hobby, fotograferen, z’n vak in een fotozaak aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jeroen Lammers (11 april 1963 – 7 januari 2022).



Deze Hans Klok krijgt vaak de vraag of Pamela Anderson nog in de auto zit

Ze heten Jan Smit of Chantal Janzen, maar genieten niet de sterrenstatus van hun beroemde naamgenoten. Hoewel? Vandaag Hans Klok aan het woord.

Shorttracker Dylan Hoogerwerf fotoshopt erop los op social media: ‘Uit de hand gelopen hobby’

In een sober decor middenin Peking bereidt shorttracker Dylan Hoogerwerf zich voor op de Olympische Spelen. Kiekje hier, filmpje daar en fotoshoppen maar. De 26-jarige Westlander maakt er in China het beste van en daar kan zijn miljoenenpubliek op sociale media van meegenieten. Het liefste had hij zijn volgers ook nog laten zien hoe hij zelf een olympische tatoeage op zijn lichaam aan zou brengen. ,,Maar dat mag van de bondscoach even niet.”

‘Het liefst bond ik ze met een touw vast, zo bang ben ik dat ze overboord vallen’

GOLFBREKERS | De versoepelingen, die vorige week zijn ingegaan, hebben op ras-Hagenaar Barry van der Mark vooralsnog niet veel indruk gemaakt. Toch ziet de actieve senior nu wel weer licht aan de horizon gloren. Hij heeft in elk geval genoeg vrije tijd.

Bewoners smeden plan om leven in buurthuizen te krijgen: ‘Gewoon voor een bak koffie of een spelletje’

Het liefst zouden ze er met leeftijdsgenoten op de bonnefooi naartoe gaan. Gewoon om te puzzelen, samen een spelletje te spelen of een kletspraatje te maken om zo de eenzaamheid te doorbreken. Maar telkens als ze er naartoe gaan, staan ouderen voor een dichte deur. Waar is de oer-Hollandse gezelligheid in het buurthuis gebleven?

Barkrukken langs de lijn en een spits van 47, Koning Voetbal is eindelijk terug: ‘Ontiegelijk blij mee’

AMATEURCOMPETITIES | Heel voetballend Nederland had het de afgelopen maanden zo gemist, maar dit weekend konden alle remmen weer los. De competities bij de ‘lagere senioren’ werden weer hervat. Bij PGS/Vogel 2 tegen VELO 6 zorgde dat zaterdag voor glunderende gezichten, een beetje kramp, een weerzien met een voormalig topschutter en een soevereine scheidsrechter. Koning Voetbal is terug.

Corrie en de Rekels, da’s de enige Corrie waar ik naar luister

COLUMN | Zagen en timmeren. Zulks zijn de activiteiten bij koffiehuis de Koning op deze zondagmiddag. Er wordt een storm verwacht. Storm Corrie om precies te zijn. De stamgasten beschermen hun honk door het flink te verstevigen.

