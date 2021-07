Gemist? Stormloop voor vaccin zonder afspraak in Delft en Haagse misdaadcijfers dalen, maar camera’s moeten blijven

Deze mannen maken Den Haag mooier

Niet eerder is er op en rond het Binnenhof in hartje Den Haag zoveel geklust, geschilderd, geklopt, geboord, verhuisd en gezaagd als nu. Op elke hoek staan de klusbussen in kluitjes van 10. Dít zijn de mannen die erbij horen en het werk doen. ‘Altijd en overal in de stad bezig’.

Minder criminaliteit, maar camera’s moeten blijven

De misdaadcijfers dalen, maar dat is voor Den Haag nog geen reden om de ruim honderd toezichtcamera’s in het centrum weg te halen. De afname is nog niet sterk genoeg en bovendien neemt ook de pakkans af.

Gaat gemeente ADO helpen?

Den Haag is serieus in gesprek over eventuele steun aan het noodlijdende ADO Den Haag. Daarbij passeren vele vormen van hulp de revue. Een verzoek van de voetbalvereniging om een verlaging van de huur voor het Cars Jeans Stadion is er nog niet geweest, zo meldt een bron met kennis van de gesprekken.

Een stadspark op de Utrechtsebaan? Dat blijkt moeilijker dan gedacht

Mooi plan, niks mis mee. Wie wil er nu niet graag een groen stadspark met paden en mooie bomen bovenop de Utrechtsebaan, zo ter hoogte van de Koninklijke Bibliotheek en van het Paleis van Justitie?

‘Je moet de mogelijkheden van doorstromers beperken zodat starters meer kans maken’

Het is een eeuwenoud gegeven: geld maakt geld. Heb je middelen, dan kun je daar heel goed verder op bouwen. Maar met lege handen is het vaak knap lastig een start te maken. Dit wordt eens te meer bevestigd op de huidige woningmarkt. Starters komen er bijna niet meer tussen terwijl huiseigenaren goed garen spinnen dankzij hun reeds verworven bezittingen.

‘Je ziet mensen kijken’

De Bikinilijn, die vanaf donderdag gaat rijden op de lange lijn 1 van de HTM, is het nieuwe wapen in de strijd tegen files en parkeeroverlast in badplaats Scheveningen. Langs het traject van de tramlijn tussen Scheveningen en Delft zijn verschillende parkeergarages waar je voor 5 euro je auto kan zetten en overstappen op het ov.

Belgen en Brabanders in de rij voor gratis vaccin zonder afspraak in Delft

De vrijheid om zonder coronazorgen van het leven te genieten lonkt. Dat was gisteren wel te merken bij De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan in Delft. Daar kon iedereen zonder afspraak een coronaprik laten zetten. ,,Er waren mensen uit Helmond en zelfs uit Antwerpen”, vertelt een medewerker van GGD Haaglanden.

Bouwplannen de Schie doorn in oog bewoners

Nu het plan voor de realisering van 120 appartementen in vier gebouwen, 132 parkeerplaatsen en een parkeergarage, op de hoek Zuideinde-Abtswoudseweg aan de Schie in een vergevorderd stadium is, nemen de protesten toe. De bewoners zijn fel tegen vanwege de hoogte (32 meter) en massaliteit. ‘Dit past niet bij de Schie.’

Nieuwe voorzitter van Humanitas is een vrijwilliger

Steven Oostlander (54) is de nieuwe bestuursvoorzitter van de vereniging Humanitas in onze regio. Het betreft een vrijwilligersbaan die hij naast zijn (fulltime) werk op het ministerie van Binnenlandse zaken erbij heeft genomen. ,,Onze twee kinderen zijn groot. Ik heb daarom tijd, of neem de tijd, om twee avonden en een dagdeel in de week Humanitas te leiden. Het is een organisatie die mij al heel lang aanspreekt. Ik ben blij dat ik het mag doen.’’

Eigenaar glastuinbouwgrond wil er woningen op bouwen, maar zelfs zijn advocaat ziet weinig kansen

Het komt niet vaak voor dat een advocaat al bij het begin van een rechtszaak bij de Raad van State meedeelt dat hij weinig fiducie heeft in de uitkomst van zijn eigen zaak. Hij stond er namens een eigenaar van glastuinbouwgronden die er graag woningen op wil laten bouwen.

1,8 miljoen euro om stad uit de crisis te halen

Een budget van 1,8 miljoen euro moet Zoetermeerders uit de crisis trekken. Met een waslijst aan maatregelen zet de gemeente met het coronaherstelplan vooral in op het verbeteren van de mentale gezondheid. En ze kondigt alvast het einde van de crisis aan: dat wordt gevierd met een festival.

