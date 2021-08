Gemist? Strandpaviljoens mogen weer overwinteren en man steelt voor honderden euro’s aan condooms

Goed nieuws voor strandtenthouders

Het hoge woord is eruit: ook van Hoogheemraadschap Delfland mogen de strandtenten blijven overwinteren. Dat is vanmiddag bekendgemaakt.

Man steelt op gewiekste wijze voor honderden euro’s aan condooms

Een man heeft voor honderden euro’s aan condooms gestolen bij de Jumbo in winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer. Hij stortte zijn karretje vol, verdween even uit het zicht en verliet vervolgens met een rugzak vol condooms de winkel.

Haagse ‘krokettencrisis’ is voorbij

Anderhalve maand moesten ze erop wachten. Na een flinke verbouwing opende slagerij Dungelmann maandag de gloednieuwe zaak. Tot grote blijdschap van alle klanten: ,,Ik heb zes weken vlees uit de vriezer gegeten.”

Een woonboerderij voor de prijs van een rijtjeshuis

Voor het bedrag van een rijtjeshuis in de Randstad heb je tegenwoordig ergens anders in het land een boerderij met een lap grond. Ook Remco en Diana genieten nu dagelijks van hun weidse uitzicht. En ze zijn niet de enigen die een overstap maken naar een andere provincie. ,,Als ik dan toch op een beeldscherm moet kijken, dan liever op de Veluwe.”

Kritiek op Delfts baggerbeleid

De Delftse Hout en ook de grachten in het centrum moeten vaker worden gebaggerd om blauwalg en vissterfte tegen te gaan. Dat stellen twee waterpartijen in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Volgens de Algemene Waterpartij Delfland (AWP) en Water Natuurlijk Delfland gebeurt het te weinig waardoor alg én kroos welig tieren en vissen sterven.

Politiek hengelt volop naar Zoetermeerders

Wie wil straks in een van die 39 rode stoelen in de raadszaal zitten? Het hengelen naar de juiste Zoetermeerder of Zoetermeerse verloopt elk jaar moeilijker voor politieke partijen in de stad.

Westlandse kinderen meer op gezond gewicht dan regiogenootjes

Veel mensen riepen het al, maar het is nu ook vastgesteld: tijdens het eerste coronajaar zijn veel kinderen in de regio te dik geworden. Opvallend is dat kinderen in Westland meer op een gezond gewicht zitten dan in bijvoorbeeld in Rijswijk.

Fancy jurkje huren voor een feestje? Kledingverhuur steeds populairder

Het Haagse kledingverhuurplatform Masterpiece heeft de Amsterdamse start-up Spinning Closet ingelijfd. In een coronatijd zonder feestjes, en dus minder vraag naar het eenmalig dragen van designerkleding, wisten Lieke van Schouwenburg en Suzanne Vermet-Reijgersberg hun bedrijf toch te laten groeien. Masterpiece is daarmee een nog serieuzere speler op de verhuurmarkt voor kleding geworden.

Jonge starters hebben hier weinig kans

De kans voor een startende jongere om in Scheveningen een woning te krijgen is bijna nihil. Starters moeten gemiddeld zes tot acht jaar wachten voor ze op zichzelf kunnen gaan wonen. Dat is al decennia een zorg van Welzijn Scheveningen, dat zich iedere dag in wijkcentra als Het Trefpunt in de Tesselsestraat en de Mallemok en de Westduinweg inzet om passende activiteiten te organiseren.

‘Het is toch wel erg leuk’

Patrick van Dullemen debuteerde afgelopen zondag bij derdedivisionist Westlandia als opvolger van Marcel Koning met een 1-1 gelijkspel tegen een beter Hercules. ,,Ik merk bij mijzelf dat het toch wel erg leuk is om als verantwoordelijke voor een groep te staan.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.