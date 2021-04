Gemist? Strandtenthouders houden hart vast en bittere pil voor horeca Delft

Drie ambtenaren in ziekenhuis

De coronauitbraak op het Zoetermeerse stadhuis na de verkiezingen is beperkt gebleven tot negen ambtenaren. Drie van hen belandden in het ziekenhuis.

OM eist drie jaar cel voor man die geliefde Naaldwijker Jim (17) doodreed

Tegen de 30-jarige Pool Tomasz P. is een celstraf van drie jaar geëist voor de aanrijding waarbij Naaldwijker Jim Mulder (17) omkwam. ,,Nooit is gewoon nooit, we hebben levenslang.”

Strandtenthouders Zwarte Pad houden hart vast

Strandtenthouders aan het Zwarte Pad van Scheveningen zijn de aanhoudende werkzaamheden op dit deel van het Haagse strand meer dan zat. Sommige exploitanten willen graag takeaway maaltijden aanbieden, maar dat kan niet omdat ze onbereikbaar zijn voor bezoekers.

Spectaculaire daling van kinkhoest door het vele handen wassen

Door het vele handen wassen zijn er nog maar weinig mensen in de Haagse regio die kinkhoest of een andere infectieziekte oplopen. Het aantal gevallen van kinkhoest zakte spectaculair van 400 naar 65. Het is een positief bijeffect van de huidige coronacrisis.

Jonge verdachte van dood Armando blijft in cel

De 16-jarige jongen die vastzit voor de dood van Armando Balkaran (26) blijft twee weken langer in voorarrest. Het begin van nog een lang proces.

Zo gaan we paasweekend in: Elk uur controle op drukte en chillen in cirkels op gepaste afstand

Burgemeesters houden de drukte de komende paasdagen elk uur scherp in de gaten en handhavers zullen optreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. In het Zuiderpark zijn cirkels gemaakt op het gras om op afstand van elkaar veilig in te chillen.

Winteropvang weer open vanwege winterkou

Alle dak- en thuislozen in Den Haag kunnen van maandagavond 5 tot en met donderdagochtend 8 april terecht in de winterkoudeopvang. Het wordt vermoedelijk dusdanig koud dat de vier grote steden hebben besloten de regeling weer voor drie nachten in te laten gaan.

Arnoud van Doorn vervolgd om tweets over vernietigen van tegenstanders islam

Arnoud van Doorn moet voor de rechter komen voor tweets die hij in 2018 en 2019 de wereld in slingerde. De tweets zouden opruiend zijn. Van Doorn noemt het een ‘politiek proces’.

Bittere pil voor Delftse horecaondernemers

De ruim 1000 handtekeningen onder de petitie mochten niet baten. Drie Delftse horecaondernemers aan de Burgwal in Delft vroegen de gemeente om een tijdelijk terras om de coronacrisis te kunnen overleven, maar moeten plaatsmaken voor fietsenrekken.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.