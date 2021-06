Gemist? Strandtenthouders vechten door om ’s winters te blijven en er zit weer leven in Concordia

Renée (23) kwam niet meer thuis na avond met haar vrienden

Zó gelukkig hadden haar vrienden Renée nog nooit gezien. Het werd die zaterdagavond 22 mei de laatste keer dat ze haar knuffelden. Honderden meters van haar huis werd ’s nachts haar ontzielde lichaam gevonden.

Strandtenthouders vechten door om ’s winters te blijven

Strandtenthouders vechten door om het hele jaar rond op het strand te blijven staan. Dat het voor deze winter niet mag van de gemeenteraad komt onverwacht en is teleurstellend. ,,Juist omdat we de natuur minder belasten als we niet hoeven op- en af te bouwen.”

De bulderende lach van Joost was belangrijk voor de hele buurt

In zijn kruidenierswinkeltje in hartje Den Haag troffen ochtendmensen en nachtbrakers elkaar. Zijn bulderende lach, en zijn grote opschrijfboek, waren heel belangrijk voor de buurt. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Joost Franciscus Hubeek (27 juni 1946 – 20 mei 2021).

‘Ja, het zijn wel duidelijke piemels’

In je blote borsten of billen zonnen op het Scheveningse strand is geen probleem, maar blote piemels van naakte poppen bij Strandpaviljoen Zeezicht leveren daarentegen nogal wat stampij op in de populaire badplaats. Handhaving moest er zelfs aan te pas komen. En dat terwijl het drukbezochte naaktstrand op nog geen 200 meter afstand ligt.

Er zit weer leven in Concordia

Na jaren van een zieltogend bestaan zit er weer leven in het voormalige zalencentrum Concordia. Als eerste heeft Fillmhuis Den Haag tijdelijk zijn intrek in het gebouw genomen. Onder de naam Concordia CC moet het pand uitgroeien tot nieuwe culturele hotspot van Den Haag.

Waar lopen LHBTI’ers tegenaan in het conservatievere Westland?

De maand juni staat in Amerika bekend als ‘Pridemaand’, waarin extra aandacht is voor de emancipatie en acceptatie voor LHBTI’ers. Ook in Westland is dat nog nodig. Deze plaatsgenoten vertellen hoe het is om op te groeien in deze ‘christelijke en conservatieve’ regio.

Vuilnisbelt na avondje feesten: meer toezicht is keihard nodig in Delftse Hout

Bierblikken, lege zakken chips, afgekloven stukken vlees, lachgaspatronen en wegwerpbarbecues inclusief smeulende kooltjes. Overdag genieten drommen Delftenaren van een gezellige picknick in een zonovergoten Delftse Hout. Maar in de avond laten groepen feestvierders vooral heel veel rotzooi achter.

Corona-evenemententerrein lijkt overbodig, festivals op eigen plek

Nu festivals en evenementen deze zomer buiten op hun vertrouwde plek worden gehouden, gaat het plan voor een speciaal coronaproof evenemententerrein de la in.

