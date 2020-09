Gemist? Studenten bouwen vluchtelingenkamp na en voetbalspelers redden ouderen

Amsterdamse studenten bouwen op Plein vluchtelingenkamp Moria na: ‘Vooral veel ellende’

Amsterdamse studenten bouwen zondagavond voor een 24 uurs-actie vluchtelingenkamp Moria na op het Plein in Den Haag. Het minikamp moet duidelijk maken hoe verschrikkelijk het er was.

Voetbalspelers aarzelen geen moment en duiken sloot in om twee ouderen te redden

Even geen Tomorrowland, maar Zoetermeerder Sandro Silva maakt kans op plekje in de DJ Mag top 100

Een Zoetermeerder in de DJ Mag top 100? Dat kan! Dj Sandro Silva vraagt stadsgenoten om hem de prestigieuze lijst in te stemmen. Als dank geeft hij zondag 20 september een gratis webinar .

Den Haag gaat nieuwkomers niet dwingen om in te burgeren: ‘Als ze gemotiveerd zijn, gaat het vanzelf’

De inburgering van Hagenaars met een migratie-achtergrond gaat op de schop . De gemeente Den Haag gooit het volgend jaar over een hele andere boeg. Dwang maakt plaats voor motivatie én maatwerk. ,,Mensen moeten zich welkom voelen. Het moet ook zin hebben om in te burgeren.’’

Kunstwerk en drive-inbioscoop helpen vrede een handje

Eindelijk kan opgeknapte villa Ockenburgh zich meten met bijbehorende tuin

D66 Westland: ‘Doorpakken met opruimen in Westland na Clean Up Day’

De fractie van D66 heeft zaterdag samen met veel andere Westlandse vrijwilligers meegedaan aan World Clean Up Day. Onder leiding van de Stichting Clean Up Team Westland werd op grote schaal zwerfafval ingezameld dat verspreid lag in plantsoenen, straten en op oevers. De oppositiepartij vindt dat het nu de hoogste tijd is om door te pakken met opruimen van afval in Westland.